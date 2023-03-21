Економіка

13:45 21.03.2023

ВР збільшила видатки держбюджету на 537 млрд грн, переважно на оборону

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ВР збільшила видатки держбюджету на 537 млрд грн, переважно на оборону

Верховна Рада збільшила видатки державного бюджету на 2023 рік на 537 млрд грн, з яких 518,2 млрд грн - на сектор нацбезпеки і оборони, повідомила народний депутат Роксолана Підласа (фракція "Слуга народу").

Зі свого боку член фракції "Голос" Ярослав Железняк уточнив, що прийняття відповідного законопроєкту №9105 за основу і в цілому підтримали 325 народних депутатів на пленарному засіданні у вівторок.

"Закон передбачає збільшення видатків державного бюджету на 537,2 млрд грн, з яких 96,5% спрямовуються на сектор національної безпеки і оборони. Зокрема, 518 млрд грн спрямовується на потреби війська (грошове забезпечення військових, харчування, виробництво та закупівлю спеціального обладнання, зокрема БПЛА). 19 млрд грн спрямовується на поповнення резервного фонду державного бюджету, який використовується для непередбачених і невідкладних заходів", - написала Підласа на совій сторінці у фейсбуці.

Вона також зазначила, що комітет Верховної Ради з питань бюджету додав до проєкту закону норму про те, що кошти резервного фонду мають бути використані, зокрема, на виплату одноразової грошової допомоги сім'ям загиблих військовослужбовців (не менше ніж 3 млрд грн у 2023 році) та на будівництво фортифікаційних споруд (не менше ніж 2 млрд грн).

За словами парламентарія, закон набуде чинності після підпису президентом.

 

 

Теги: #бюджет #рада

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