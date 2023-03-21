"Енергоатом" і Rolls-Royce SMR підписали меморандум про спорудження в Україні ММР

Президент ДП "НАЕК "Енергоатом" Петро Котін і директор з питань взаємодії з партнерами британської Rolls-Royce SMR Софі Макфарлен-Сміт 20 березня підписали меморандум про взаєморозуміння, який передбачає спорудження в Україні електростанції з малим модульним реактором (SMR).

"Відповідно до меморандуму, Rolls-Royce SMR зобов’язується підтримувати відновлення України шляхом розгортання електростанції із заводським малим модульним реактором (SMR), яка буде здатна генерувати такий обсяг безвуглецевої електроенергії, якої вистачатиме для живлення мільйона будинків протягом понад 60 років", - повідомив "Енергоатом" у телеграмі у вівторок.

Загалом документ надає компаніям можливість разом працювати над пошуком майбутніх можливостей розгортання малих модульних реакторів (ММР) Rolls-Royce SMR в Україні, коли вона почне відновлюватися.

"Співпраця "Енергоатома" та Rolls-Royce SMR вийшла на новий рівень. Сьогодні ми підписали угоду, яка дасть Україні не лише розпочати якісну післявоєнну відбудову енергетичної інфраструктури, а й стати у світі однією із перших країн, яка залучає перспективні технології малих модульних реакторів для цього", - заявив Котін, слова якого наводить компанія.

У свою чергу, як зазначив генеральний директор Rolls-Royce SMR Том Самсон, уряд Великої Британії підтримує Україну та її громадян.

"Завдяки власним британським ядерним технологіям ми потенційно можемо допомогти народу України швидко відбудуватися й відновити енергетичну безпеку та незалежність", - наголосив він.

Як повідомлялося, міністр енергетики України Герман Галущенко заявив минулого тижня про плани України в рамках "зеленого переходу" побудувати до 20 ММР замість зруйнованих під час війни енергоблоків теплової генерації.

У свою чергу, як зазначив президент ДП "НАЕК "Енергоатом" Петро Котін, ММР є дуже перспективними для України, і наразі атомники спільно з Міністерством енергетики розробляють багато програм із різними світовими компаніями, що розвивають технології малих модульних реакторів.

Зокрема, "Енергоатом" наразі співпрацює в напрямі ММР, окрім британської RolIs Royce, також з американськими Westinghouse, що пропонує свій реактор AP-300, NuScale і Holtec International, а також ще з декількома іншими компаніями, з якими було підписано відповідні меморандуми.