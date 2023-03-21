Економіка

12:55 21.03.2023

Верховна Рада підтримала призначення Камишіна на посаду глави Мінстратегпрому - нардеп

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Верховна Рада підтримала призначення Камишіна на посаду глави Мінстратегпрому - нардеп

Верховна Рада призначила Олександра Камишіна на посаду міністра зі стратегічних галузей промисловості України.

Ухвалення відповідного проєкту постанови №9132 підтримали 312 народних депутатів на пленарному засіданні у вівторок, повідомив член фракції "Європейська солідарність" Олексій Гончаренко.

"Новим міністром зі стратегічних галузей промисловості України став колишній голова "Укрзалізниці" Олександр Камишін", - написав парламентарій у своєму телеграм-каналі.

Камишін - колишній голова правління "Укрзалізниці" (1 квітня 2022 року - 27 лютого 2023 року), з 11 серпня 2021 року був в.о. голови правління "Укрзалізниці". До того, як очолив "Укрзалізницю", обіймав посаду менеджера в Dragon Capital і SCM. Також 2021 року Камишін працював радником міністра інфраструктури України Олександра Кубракова. В лютому 2023 року подав у відставку з посади голови правління "Укрзалізниці", заявивши про плани очолити офіс з євроінтеграції "Укрзалізниці" в Європі. 3 березня 2023 року призначений радником президента України (поза штатом).

Як повідомлялося, 20 березня Верховна Рада підтримала відставку Павла Рябікіна з посади міністра зі стратегічних галузей промисловості України.

 

Теги: #кабмін #кадри #камишін

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