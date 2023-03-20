Економіка

16:53 20.03.2023

Україна до кінця року реалізує низку проєктів із будівництва захищеної від ракетних атак енергоінфраструктури - радник прем'єра

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Україна до кінця поточного року реалізує низку проєктів із будівництва енергетичної інфраструктури, яка буде захищена від ракетних атак, повідомив радник прем'єр-міністра Юрій Бойко.

"Уже зараз розпочалася реалізація проєктів будівництва захищеної критичної інфраструктури. Зрозуміло, це процес не одного дня, але вже наприкінці року, я впевнений, ми матимемо низку ключових об'єктів, які будуть захищені від ракетних атак", - сказав він у межах дискусії "Енергетична інфраструктура України в умовах війни: паливний фронт та підготовка до нового опалювального сезону", яка відбулася в понеділок.

"Це буде один із технічних фрагментів об'єктивної реальності, яка буде нас супроводжувати в завтрашньому дні і з якою асоціюватиметься сама галузь", - додав Бойко.

 

Теги: #енергетика #інфраструктура #ракети

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