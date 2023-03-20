UBS купує Credit Suisse за 3 млрд швейцарських франків

Швейцарський банк UBS купує Credit Suisse, що зазнає труднощів, за 3 млрд швейцарських франків ($3,25 млрд), повідомляє MarketWatch.

Про угоду оголосив президент Швейцарії Ален Берсе в супроводі керівників обох банків і глави Швейцарського національного банку (SNB).

"Шляхом поглинання Credit Suisse банком UBS було знайдено рішення для забезпечення фінансової стабільності та захисту швейцарської економіки в цій винятковій ситуації", - йдеться в заяві SNB.

UBS заплатить по 0,76 франка за акцію Credit Suisse. Угода, яка не потребує схвалення акціонерів, буде повністю оплачена грошовими коштами.

На закриття торгів у п'ятницю акції Credit Suisse коштували 1,86 франка. За даними Financial Times, спочатку UBS пропонував лише 0,25 франка за акцію колишнього конкурента.