Економіка

12:37 18.03.2023

У Чернігівській області на користь держави передали текстильну компанію російського бізнесмена - СБУ

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У Чернігівській області на користь держави передали текстильну компанію російського бізнесмена - СБУ

Активи чернігівської текстильної компанії, пов'язаної з російським бізнесом, передано в управління Національного агентства з питань виявлення, розшуку та управління активами, отриманими від корупційних та інших злочинів (АРМА), повідомляється на сайті Служби безпеки України в суботу.

"Рішення стосується всього нерухомого майна компанії та корпоративних прав на неї. Загальна вартість вилученого на користь держави майна становить понад 1 млрд грн", - ідеться в повідомленні.

За даними слідства, кінцевим бенефіціаром підприємства є російський бізнесмен, який працює на військово-промисловий комплекс країни-агресора. Встановлено, що він володіє групою російських компаній, які виконують замовлення з виробництва військового одягу та спорядження для окупаційних угруповань РФ.

Наразі в межах кримінального провадження за ч.3 ст.110-2 Кримінального кодексу України (фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України) триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину та притягнення винних до відповідальності.

Теги: #сбу #текстиль #чернігівська_область #активи_рф

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