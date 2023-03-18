У Чернігівській області на користь держави передали текстильну компанію російського бізнесмена - СБУ

Активи чернігівської текстильної компанії, пов'язаної з російським бізнесом, передано в управління Національного агентства з питань виявлення, розшуку та управління активами, отриманими від корупційних та інших злочинів (АРМА), повідомляється на сайті Служби безпеки України в суботу.

"Рішення стосується всього нерухомого майна компанії та корпоративних прав на неї. Загальна вартість вилученого на користь держави майна становить понад 1 млрд грн", - ідеться в повідомленні.

За даними слідства, кінцевим бенефіціаром підприємства є російський бізнесмен, який працює на військово-промисловий комплекс країни-агресора. Встановлено, що він володіє групою російських компаній, які виконують замовлення з виробництва військового одягу та спорядження для окупаційних угруповань РФ.

Наразі в межах кримінального провадження за ч.3 ст.110-2 Кримінального кодексу України (фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України) триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину та притягнення винних до відповідальності.