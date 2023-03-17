Держпошта Литви призупинила відправлення посилок до Росії

Литовська держпошта Lietuvos pastas призупинила доставку посилок до РФ.

"Пошта Латвії повідомила, що з метою належного виконання вимог санкцій Європейського Союзу щодо Росії більше не прийматиме поштові посилки, в яких пересилаються речі, якщо не буде надано додаткових даних, які характеризують категорію речей", - йдеться в повідомленні Lietuvos pastas.

Нові вимоги до таких посилок висуває пошта Латвії - досі посилки з Литви до Росії йшли транзитом через неї.

Як повідомляє литовська пошта, наразі незрозуміло, як передавати такі дані, але компанія каже, що шукає рішення для надсилання відправлень до Росії.

"Наразі у Lietuvos pastas немає рішення про те, як передати необхідні дані, тому вона не може виконати цю вимогу. Пошта Латвії не встановила перехідного періоду для змін, тому литовська пошта не змогла підготуватися до них заздалегідь", - ідеться в повідомленні.

Письмова кореспонденція - листи та листівки - продовжують відправлятися в Росію.

У березні минулого року Lietuvos pastas припинила відправлення комерційних посилок до Росії, поштові відділення також припинили грошові перекази до Росії та Білорусі та з них.