Економіка

07:59 17.03.2023

Єврокомісія запропонувала законопроєкт щодо індустрії технологій із нетто-нульовими викидами

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Єврокомісія запропонувала законопроєкт щодо індустрії технологій із нетто-нульовими викидами

Європейська комісія (ЄК) висунула в четвер пропозицію щодо закону про промисловість з нетто-нульовими викидами з метою розширення виробництва екологічно чистих технологій в ЄС і підготовки до переходу до "чистої енергетики".

"Нам потрібна нормативно-правова база, яка дозволить нам швидко здійснити перехід до екологічно чистої енергії. Європейський закон Net-Zero Industry Act забезпечить саме це. Він створить найкращі умови для тих секторів, які мають вирішальне значення для досягнення нетто-нульових викидів до 2050 року. Йдеться про такі технології, як вітряні турбіни, теплові насоси, сонячні панелі, поновлюваний водень, а також зберігання CO2", - заявила голова ЄК Урсула фон дер Ляєн, яка висунула цю ініціативу в рамках "зеленого курсу" ЄС.

У Єврокомісії вважають, що такий закон "підвищить стійкість і конкурентоспроможність технологій з нетто-нульовими викидами в ЄС і зробить енергетичну систему Євросоюзу безпечнішою і стійкішою".

У Брюсселі розраховують, що це створить кращі умови для залучення інвестицій з метою, щоб до 2030 року загальні стратегічні потужності союзу з виробництва технологій з нетто-нульовими викидами наблизилися або досягли щонайменше 40% потреб.

Це, наголошується в матеріалах ЄК, "прискорить прогрес у досягненні кліматичних та енергетичних цілей ЄС на 2030 рік і перехід до кліматичної нейтральності, водночас підвищить конкурентоспроможність промисловості ЄС, створить якісні робочі місця та підтримає зусилля ЄС щодо досягнення енергетичної незалежності".

У Єврокомісії зазначають, що разом із пропозиціями щодо європейського закону про критичні сировинні матеріали та щодо реформи структури ринку електроенергії закон про промисловість із нетто-нульовими викидами встановлює "чітку європейську основу для зниження залежності ЄС від висококонцентрованого імпорту".

Такий закон, наголошується в комюніке ЄК, використовуючи уроки, витягнуті з пандемії COVID-19 та енергетичної кризи (через розв'язану Росією повномасштабну війну проти України - ІФУ), допоможе підвищити стійкість європейських ланцюжків постачання екологічно чистої енергії.

У документі перераховуються технології, покликані зробити значний внесок у декарбонізацію, на які поширюється пропоноване законодавство.

Йдеться про сонячну та вітрову енергетику, акумулятори, теплові насоси, геотермальну енергію, біогаз, уловлювання, використання та зберігання вуглецю та інші "чисті технології".

Нетто-нульові викиди, за термінологією ООН, - концепція, що передбачає "максимальне скорочення викидів парникових газів, тобто до рівня, коли кількість таких газів в атмосфері не збільшується, а всі промислові та інші емісії поглинаються лісами й океаном".

Досягти цього можна, наприклад, завдяки переходу до "зеленої" економіки і чистих поновлюваних джерел енергії.

 

 

Теги: #єс #технології #пропозиція

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