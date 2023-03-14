Економіка

10:55 14.03.2023

Енергосистема України у вівторок працюватиме без обмежень споживачів - Міненерго

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Енергосистема України у вівторок працюватиме без обмежень споживачів - Міненерго

Об'єднана енергосистема України у вівторок, 14 березня, має у своєму розпорядженні достатній обсяг працюючих генерувальних потужностей, що дає змогу уникнути обмежень споживачів електроенергії, повідомили в Міністерстві енергетики.

"За словами міністра енергетики України Германа Галущенка, генерація має необхідні обсяги потужності для повного забезпечення потреб споживачів електроенергії по всій країні", - зазначили в міністерстві.

Водночас тривають ремонтні роботи на об'єктах високовольтних мереж, які постраждали внаслідок російського ракетного обстрілу 9 березня.

У Житомирській області можливі обмеження електропостачання окремих категорій споживачів через ремонт мережевої інфраструктури, попередили в Міненерго.

Як повідомлялося, в Україні станом на ранок 13 березня було повністю відновлено електропостачання в усіх регіонах, які постраждали від останньої ракетної атаки 9 березня, проте залишалися обмеження для деяких категорій споживачів у Житомирській області.

 

Теги: #енергетика #міненерго

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