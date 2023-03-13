Економіка

21:14 13.03.2023

"Стальканат" працює на 70% потужності через ринок і логістику в результаті війни - СЕО

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"Стальканат" працює на 70% потужності через ринок і логістику в результаті війни - СЕО

ПрАТ "Виробниче об'єднання "Стальканат" (Одеса) наразі працює на 70% своєї потужності через обмеження внаслідок ситуації на ринку та проблем з логістикою внаслідок війни.

"Наразі працюємо на 70% своїх потужностей порівняно з довоєнними. При цьому основна причина - ситуація з ринком", - повідомив агентству "Інтерфакс-Україна" генеральний директор "Стальканату" Сергій Лавриненко.

За його словами, наразі попит на продукцію знизився на європейському ринку, куди компанія, зокрема, поставляє продукцію.

При цьому він уточнив, що в Україні продукція реалізується, але попит також знизився.

Щодо європейського ринку поставки скоротилися через зниження попиту. Крім того, одними з головних конкурентів є виробники з Китаю і Південно-Східної Азії.

"На інші ринки - Африки та інші ми обмежені в поставках через логістику внаслідок війни", - пояснив гендиректор.

Відповідаючи на запитання про постачання виробництва електроенергією, співрозмовник агентства зазначив, що електрогенератор закупили, його підключення відбудеться наприкінці березня, проте це більше аварійне забезпечення.

"Наразі, питання з електроенергією не є основним у плані нарощування виробництва", - пояснив Лавриненко.

Як повідомлялося, "Стальканат" розглядає питання придбання генератора для стабілізації роботи після обстрілів енергоінфраструктури.

ПрАТ "Стальканат" є найбільшим виробником сталевих канатів в Україні.

За даними НДУ, на четвертий квартал 2021 року, у Давида Немировського (Україна) перебуває 50,0001% акцій компанії, в Антона Міхаленка - 23,7%, в Едері Лирона (обидва - Ізраїль) - 23,1%.

 

 

Теги: #стальканат #робота #потужність

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