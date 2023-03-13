Економіка

18:39 13.03.2023

Кабмін пропонує ВР збільшити видатки держбюджету на 537 млрд грн - Шмигаль

1 хв читати
Кабмін пропонує ВР збільшити видатки держбюджету на 537 млрд грн - Шмигаль

Кабінет Міністрів пропонує Верховній Раді збільшити видатки державного бюджету на 537 млрд грн, повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Уряд сьогодні підтримав законопроєкт про збільшення видатків державного бюджету на 537 млрд грн. Понад 518 млрд грн пропонуємо додатково спрямувати на сектор безпеки й оборони та ще на 19 млрд збільшити резервний фонд. Це сприятиме посиленню нашої обороноздатності та зупиненню російської агресії", - написав Шмигаль у телеграм-каналі.

За його словами, завдяки підтримці міжнародних партнерів, Україна знайшла додаткові фінансові можливості, щоб підтримати армію.

"У проєкті закону пропонуємо додаткові кошти спрямувати на виплати військовим, закупівлю військової та спеціальної техніки, обладнання тощо. Розраховуємо на підтримку парламенту", - підсумував він.

 

Теги: #бюджет #кабмін #шмигаль

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

22:39 12.03.2023
Білий дім має намір найбільше збільшити фінансування ВМС та Корпусу морпіхів США - проект оборонного бюджету

Білий дім має намір найбільше збільшити фінансування ВМС та Корпусу морпіхів США - проект оборонного бюджету

14:15 12.03.2023
Рада може збільшити військові витрати в держбюджеті-2023 на більше ніж 500 млрд грн, стверджує нардеп Железняк

Рада може збільшити військові витрати в держбюджеті-2023 на більше ніж 500 млрд грн, стверджує нардеп Железняк

20:10 10.03.2023
Кабмін виділив 5 млн грн на реалізацію експериментального проєкту з відновлення енергетичної інфраструктури

Кабмін виділив 5 млн грн на реалізацію експериментального проєкту з відновлення енергетичної інфраструктури

13:28 10.03.2023
Фонд українських стартапів тепер працюватиме також на безпеку та оборону країни - Шмигаль

Фонд українських стартапів тепер працюватиме також на безпеку та оборону країни - Шмигаль

13:26 10.03.2023
Україна і Німеччина мають намір продовжити дію угоди про співпрацю у сфері ядерного та радіологічного захисту

Україна і Німеччина мають намір продовжити дію угоди про співпрацю у сфері ядерного та радіологічного захисту

20:15 09.03.2023
Білий дім запитує $842 млрд на оборону в бюджеті на 2024 фінансовий рік

Білий дім запитує $842 млрд на оборону в бюджеті на 2024 фінансовий рік

14:34 09.03.2023
Єврокомісія збільшує річний бюджет Erasmus+, виділяючи 100 млн євро для українців

Єврокомісія збільшує річний бюджет Erasmus+, виділяючи 100 млн євро для українців

14:19 08.03.2023
Шмигаль обговорив із Шефчовичем санкції проти "Росатома"

Шмигаль обговорив із Шефчовичем санкції проти "Росатома"

16:18 07.03.2023
Кабмін пропонує ВР денонсувати угоду з Росією про співпрацю під час здійснення спільного контролю на держкордоні

Кабмін пропонує ВР денонсувати угоду з Росією про співпрацю під час здійснення спільного контролю на держкордоні

16:06 07.03.2023
Кабмін схвалив механізм примусової евакуації дітей із одним із батьків із зон активних бойових дій

Кабмін схвалив механізм примусової евакуації дітей із одним із батьків із зон активних бойових дій

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

У РФ висловили готовність продовжити зернову угоду після 18 березня, але лише на 60 днів

Падіння ВВП в Україні в IV кв.-2022 проти IV кв.-2021 прискорилося до 31,4% - Держстат

Австрійський суд відмовив в екстрадиції Бахматюка, бізнесмен сподівається на зміни у НАБУ з приходом нового керівника

Рада може збільшити військові витрати в держбюджеті-2023 на більше ніж 500 млрд грн, стверджує нардеп Железняк

Фонд українських стартапів тепер працюватиме також на безпеку та оборону країни - Шмигаль

ОСТАННЄ

У РФ висловили готовність продовжити зернову угоду після 18 березня, але лише на 60 днів

Падіння ВВП в Україні в IV кв.-2022 проти IV кв.-2021 прискорилося до 31,4% - Держстат

Австрійський суд відмовив в екстрадиції Бахматюка, бізнесмен сподівається на зміни у НАБУ з приходом нового керівника

АРМА знову оголосило конкурси на управляючих для заарештованих санаторіїв та готелів із виділенням номерного фонду для ВПО та військових

"Сентравіс" продовжує роботу на повній потужності, залучив клієнтів на нове виробництво, що нещодавно відкрилося в Ужгороді

Нацбанк запроваджує інформаційну систему "Електронний архів НБУ"

"Укрдонінвест" Кропачова переміг у конкурсі ФДМ з продажу Білгород-Дністровського морпорту за 220 млн грн

Мережа платіжних терміналів iBox відновила роботу

"Карпатські мінводи" перемогли у конкурсі на управляючого "Моршинською"

ФГВФО з 13 березня розпочав відшкодування коштів вкладникам банку "Форвард" за договорами банківського вкладу незалежно від дати їх закінчення

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА