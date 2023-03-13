"Укрдонінвест" Кропачова переміг у конкурсі ФДМ з продажу Білгород-Дністровського морпорту за 220 млн грн

ТОВ "Укрдонінвест" бізнесмена Віталія Кропачова із пропозицією 220 млн 0,1 тис. грн стало переможцем повторного приватизаційного аукціону з продажу Фондом держмайна (ФДМ) України Білгород-Дністровського морського торговельного порту (МТП, Одеська обл.) Prozorro за початкової ціни 93,787 млн грн.

Згідно з інформацією в системі, в торгах також брали участь ТОВ "Порт Аккерман", що відмовилося від боротьби за ціною вище початкової, та ПрАТ "Мостобуд ЮА", яке також було готове заплатити 220 млн грн, але програло через нижчу початкову пропозицію – 94,725 млн грн проти 122,8 млн грн в "Укрдонінвесту".

Раніше повідомлялося, що призначений на 3 березня перший аукціон із продажу зазначеного порту зі стартовою ціною 187,57 млн грн не відбувся.

"Укрдонінвест" також брав участь у січні цього року в аукціоні з продажу порту "Усть-Дунайськ" (Одеська обл.) і готовий був заплатити за нього трохи більше 200 млн грн, проте програв ТОВ "Еліксир Україна", пов'язаному із групою "Вімексім", що працює на зерновому ринку, початкова пропозиція якого була вищою.

ФДМ зазначав, що заснований у 1971 році Білгород-Дністровський порт збитковий, проте з 2022 року підприємство "відіграє важливу роль у забезпеченні світової продовольчої безпеки як логістичний центр для портів на Дунаї". Як зазначав голова Фонду Рустем Умєров, порт має великий потенціал для розвитку українського експорту та потребує інвестицій у розвиток.

За даними ФДМ, у 2019-2021 роках. чистий збиток Білгород-Дністровського МТП становив приблизно 23,5-28,5 млн грн, у січні-вересні 2022 року - 2,9 млн грн. Обсяг реалізації продукції (робіт, послуг) за період 2019-9 місяців 2022 року становив 80,8 млн грн, зокрема на експорт – 9,2 млн грн.

Загальна прострочена кредиторська заборгованість становить 104,6 млн грн, зокрема заборгованість із зарплати - 13,66 млн грн. Станом на 1 грудня 2022 року заборгованість Державній податковій службі становила 59,6 млн грн, зокрема податковий борг досягав 57,9 млн грн, пеня – 1,7 млн грн.

Умовами продажу порту передбачено погашення протягом півроку заборгованості із зарплати та перед бюджетом у сумі, що складеться на дату переходу права власності на об'єкт приватизації. Крім того, протягом такого ж терміну (шість місяців) не допускається звільнення працівників приватизованого підприємства з ініціативи покупця чи уповноважених ним органів, окрім випадків скоєння працівником дій, передбачених п.п. 3, 4, 7, 8 ч. 1 ст. 40 та 41 Кодексу законів про працю.

Білгород-Дністровський морський порт із 1 квітня 2022 року використовується як логістичний центр для портів на Дунаї. Приймає вантажі на автомобілях і відправляє їх у вагонах. З травня того ж року підприємство розпочало відвантаження зернових, перевалку залізорудних котунів та перевантаження металопродукції. За шість місяців роботи після поновлення роботи перевалка вантажів у МТП зросла у 100 разів порівняно з 2021 роком. Порт прийняв понад 10 тис. вантажних автомобілів та відвантажив залізницею 4 тис. вагонів, і цим суттєво полегшив навантаження на дорожню інфраструктуру країни до портів "Ізмаїл" та "Рені" (Одеська обл.). Вся продукція була надіслана на експорт.

На балансі порту числяться дев'ять суден портового флоту, 47 од. автомобільного та 4 од. залізничного транспорту, 18 портальних кранів та спеціальна техніка: 41 автонавантажувач, чотири екскаватори, три бульдозери, кран на пневмоході, компресор. Частину майна порту (28 од., зокрема нерухомого майна, автотранспорту) передано в оренду з граничним терміном дії наявних договорів оренди до 6.09.2027 року. Порт має шість зареєстрованих земельних ділянок загальною площею 65,63 тис. га.

За рішенням Одеської митної служби, на території об'єктів порту створено тимчасову зону митного контролю.

До війни, у серпні 2021 року, "Укрдонінвест" на приватизаційному онлайн-аукціоні купив цілісний майновий комплекс промислового залізничного транспорту ДВАТ "Димитровуглевантажтранс" (Мирноград Донецької обл.) за 301 млн грн.

Раніше, у лютому 2018 року, Кропачов повідомив про купівлю трьох збагачувальних фабрик (ЦЗФ) - "Україна", "Мирноградська" (раніше - "Комсомольська") та "Росія".

Він також контролював ТОВ "Краснолиманське", розташоване на території ДП "Краснолиманське" та здійснює видобуток на вугільних пластах підприємства в рамках договору з ним до грудня 2032 року.