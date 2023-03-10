Банки мають створити умови для участі уповноваженого НБУ в засіданнях органів управління та колегіальних органів банку в будь-яких форматах

Нацбанк нагадав про обов'язок банків не пізніш як за один робочий день інформувати уповноваженого службовця НБУ про проведення загальних зборів учасників банку, засідань ради та правління банку, а також їхніх комітетів, обов'язкове утворення яких передбачено законом "Про банки", надати інформацію про заплановані до розгляду питання та створити умови для участі в них уповноваженого службовця.

"Стаття 67 закону "Про банки" ... не встановлює винятків щодо формату проведення засідань органів управління та колегіальних органів банку, тож банк має повідомити Національний банк про такі засідання в усіх форматах, визначених законом про АТ", - ідеться у відповіді НБУ на запит Національної асоціації банків України (НАБУ), надісланій цього тижня та наявній у розпорядженні агентства.

Нацбанк визнав, що оновлений закон про АТ передбачає можливість проведення засідання органів управління у форматі, який не передбачає обговорення питань і фактичної присутності учасників, тому банк під час інформування про такі засідання має право надати інформацію щодо неможливості виконання вимоги статті 67 закону "Про банки" стосовно створення умов для участі уповноваженого службовця.

"Водночас звертаємо увагу, що в разі порушення банком банківського законодавства Національний банк відповідно до статті 73 закону "Про банки" має право застосувати до банку заходи впливу адекватно вчиненому порушенню", - одночасно попереджає регулятор.

Як повідомлялося, оновлений закон про АТ допускає проведення електронних загальних зборів і функціонування авторизованої електронної системи, ці норми набувають чинності з 1 січня 2024 року.

Нацбанк інформував, що вживає заходів щодо вдосконалення вимог Положення №135, зокрема з урахуванням норм нового закону про АТ, однак для внесення ініційованих НАБУ змін необхідно керуватися чинними нормами.