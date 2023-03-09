Україна розраховує на першу партію пального Westinghouse для ВВЕР-440 до кінця року - голова ДІЯРУ

Україна розраховує отримати першу партію ядерного пального виробництва американської компанії Westinghouse для енергоблоків ВВЕР-440 уже цьогоріч, повідомив голова Держінспекції ядерного регулювання Олег Коріков.

"Завдяки нашому спільному проєкту зі США і з компанією Westinghouse фактично вибудуваний ліцензований виробник ядерного пального, яке може експлуатуватися й експлуатується в реакторах ВВЕР (ВВЕР-1000 - ЕР), і наразі пальне надходить на українські АЕС. Поки що немає такого ступеня готовності щодо ВВЕР-440, але до кінця року планується завантаження першої партії пального Westinghouse до енергоблоків ВВЕР-440", - сказав Коріков на брифінгу в Медіацентрі в Києві в четвер.

"Це наше велике спільне з американцями завдання, яке ми наразі спільно вирішуємо", - наголосив він.

Як повідомлялося, міністр енергетики України Герман Галущенко на початку березня заявляв, що українські атомні станції до кінця 2023 року отримають можливість повністю перейти на пальне американської компанії Westinghouse.

Водночас міністр акцентував, що на ринку пального для блоків ВВЕР-440 росіяни мають майже монопольне становище, й українська та американська сторони працюють над тим, щоб Westinghouse почала вже цього року виробляти збірки для цих блоків.

"Енергоатом" із повномасштабним вторгненням РФ повністю відмовився від закупівель російського ядерного пального. 2 червня 2022 року на майданчику Хмельницької АЕС "Енергоатом" і Westinghouse уклали угоду про постачання ядерного пального на всі АЕС України з 15 енергоблоками (нині завантажені цим пальним сім енергоблоків - ЕР).

Згідно з прогнозами президента "Енергоатому" Петра Котіна, Westinghouse зможе бути готовою закрити потреби НАЕК у пальному для 13 наявних ВВЕР-1000 до кінця 2023 року, на цей час на АЕС пального вистачає.

Що стосується пального для двох блоків ВВЕР-440 Рівненської АЕС, до війни Котін називав терміни постачання його першої партії в 2025 році, але в березні 2022 року став говорити про необхідність забезпечити постачання вже у 2023 році.