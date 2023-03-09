Економіка

16:34 09.03.2023

Україна розраховує на першу партію пального Westinghouse для ВВЕР-440 до кінця року - голова ДІЯРУ

2 хв читати
Україна розраховує на першу партію пального Westinghouse для ВВЕР-440 до кінця року - голова ДІЯРУ

Україна розраховує отримати першу партію ядерного пального виробництва американської компанії Westinghouse для енергоблоків ВВЕР-440 уже цьогоріч, повідомив голова Держінспекції ядерного регулювання Олег Коріков.

"Завдяки нашому спільному проєкту зі США і з компанією Westinghouse фактично вибудуваний ліцензований виробник ядерного пального, яке може експлуатуватися й експлуатується в реакторах ВВЕР (ВВЕР-1000 - ЕР), і наразі пальне надходить на українські АЕС. Поки що немає такого ступеня готовності щодо ВВЕР-440, але до кінця року планується завантаження першої партії пального Westinghouse до енергоблоків ВВЕР-440", - сказав Коріков на брифінгу в Медіацентрі в Києві в четвер.

"Це наше велике спільне з американцями завдання, яке ми наразі спільно вирішуємо", - наголосив він.

Як повідомлялося, міністр енергетики України Герман Галущенко на початку березня заявляв, що українські атомні станції до кінця 2023 року отримають можливість повністю перейти на пальне американської компанії Westinghouse.

Водночас міністр акцентував, що на ринку пального для блоків ВВЕР-440 росіяни мають майже монопольне становище, й українська та американська сторони працюють над тим, щоб Westinghouse почала вже цього року виробляти збірки для цих блоків.

"Енергоатом" із повномасштабним вторгненням РФ повністю відмовився від закупівель російського ядерного пального. 2 червня 2022 року на майданчику Хмельницької АЕС "Енергоатом" і Westinghouse уклали угоду про постачання ядерного пального на всі АЕС України з 15 енергоблоками (нині завантажені цим пальним сім енергоблоків - ЕР).

Згідно з прогнозами президента "Енергоатому" Петра Котіна, Westinghouse зможе бути готовою закрити потреби НАЕК у пальному для 13 наявних ВВЕР-1000 до кінця 2023 року, на цей час на АЕС пального вистачає.

Що стосується пального для двох блоків ВВЕР-440 Рівненської АЕС, до війни Котін називав терміни постачання його першої партії в 2025 році, але в березні 2022 року став говорити про необхідність забезпечити постачання вже у 2023 році.

Теги: #westinghouse #діяру

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

16:34 06.03.2023
Україна візьме участь у проєкті переведення російських реакторів ВВЕР на європейських АЕС на ядерне паливо Westinghouse - ДНТЦ ЯРБ

Україна візьме участь у проєкті переведення російських реакторів ВВЕР на європейських АЕС на ядерне паливо Westinghouse - ДНТЦ ЯРБ

12:46 11.02.2023
ДІЯРУ заборонила експлуатацію ще чотирьох енергоблоків ЗАЕС на енергетичних рівнях потужності

ДІЯРУ заборонила експлуатацію ще чотирьох енергоблоків ЗАЕС на енергетичних рівнях потужності

13:40 07.02.2023
Відбулася ротація моніторингових місій МАГАТЕ на Запорізькій, Південноукраїнській, Рівненській та Чорнобильській АЕС – ДІЯРУ

Відбулася ротація моніторингових місій МАГАТЕ на Запорізькій, Південноукраїнській, Рівненській та Чорнобильській АЕС – ДІЯРУ

18:06 20.01.2023
Кабмін ухвалив рішення про початок будівництва 2 енергоблоків АР1000 американської компанії Westinghouse на ХАЕС - глава Міненерго

Кабмін ухвалив рішення про початок будівництва 2 енергоблоків АР1000 американської компанії Westinghouse на ХАЕС - глава Міненерго

16:51 10.01.2023
Місія МАГАТЕ прибуде на підконтрольні Україні АЕС найближчим часом – голова ДІЯРУ

Місія МАГАТЕ прибуде на підконтрольні Україні АЕС найближчим часом – голова ДІЯРУ

15:58 05.01.2023
Польща може надати Україні обладнання для створення незалежної автоматизованої системи радіаційного моніторингу

Польща може надати Україні обладнання для створення незалежної автоматизованої системи радіаційного моніторингу

18:31 10.12.2022
В енергосистемі України працює вісім із дев'яти енергоблоків АЕС, що знаходяться на підконтрольній території – голова ДІЯРУ

В енергосистемі України працює вісім із дев'яти енергоблоків АЕС, що знаходяться на підконтрольній території – голова ДІЯРУ

14:58 03.11.2022
ДІЯРУ ініціює позбавлення росії прав у МАГАТЕ

ДІЯРУ ініціює позбавлення росії прав у МАГАТЕ

14:44 08.09.2022
Цілковита зупинка ЗАЕС в умовах війни не є для України пріоритетним варіантом – ДІЯРУ

Цілковита зупинка ЗАЕС в умовах війни не є для України пріоритетним варіантом – ДІЯРУ

10:20 26.08.2022
Персонал ЗАЕС продовжує роботи з підключення енергоблоків №5 і №6 до електромережі – ДІЯРУ

Персонал ЗАЕС продовжує роботи з підключення енергоблоків №5 і №6 до електромережі – ДІЯРУ

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Місія МВФ розпочинає дискусії з Україною у Варшаві про потенційну програму

НБУ вирішив ліквідувати Айбокс Банк

Нацбанк відкликав ліцензію Айбокс Банку через турнір із покеру та неналежний фінмоніторинг

Міжнародні резерви України в лютому скоротилися на 3,5% - до $28,9 млрд - Нацбанк

Суд заарештував активи Жеваго в забезпечення позову ФГВФО на 46 млрд грн, зокрема Полтавського ГЗК Ferrexpo

ОСТАННЄ

Мінекономіки оцінює падіння ВВП у лютому на рівні 26% проти 32% у січні

Монобанк домовився з мережами терміналів EasyPay і City24 про поповнення карток без комісії замість мережі IBOX

Жеваго вважає незаконним арешт часток Ferrexpo в ГЗК за позовом ФГВФО й оскаржить його

Шмигаль обговорив із Шефчовичем санкції проти "Росатома"

Місія МВФ розпочинає дискусії з Україною у Варшаві про потенційну програму

RGC Metering розпочав виробництво промислових лічильників газу в Україні

Нацбанк вирішив ліквідувати банк "Форвард"

Власник "Укрлендфармінгу" Бахматюк вважає його заочний арешт у справі Насірова тиском на бізнес

Суд заарештував по 50,3% українських "дочок" Ferrexpo у справі "ФіК" проти Жеваго, Ferrexpo нагадало про зняття подібних арештів у минулому

"Епіцентр К" переміг на аукціоні ФДМ з продажу ЦМК "Укроборонресурси" за 210,6 млн грн

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА