Інтерфакс-Україна
Події
16:56 21.10.2025

Розраховувати на роботу ЗАЕС не варто за відсутності повної інформації про її технічний стан – топ-менеджер Westinghouse

2 хв читати
Розраховувати на роботу ЗАЕС не варто за відсутності повної інформації про її технічний стан – топ-менеджер Westinghouse

Розраховувати на повернення в роботу окупованої РФ Запорізької атомної електростанції (ЗАЕС) не варто, доки немає достовірної інформації про її технічний стан, сказав президент бізнес-підрозділу "Енергетичні системи" Westinghouse Ден Ліпман (Dan Lipman) в ексклюзивному інтерв’ю агентству "Інтерфакс-Україна".

"У мене немає якихось унікальних технічних чи технологічних інсайдів. Тож перш ніж визначити, чи зможе ЗАЕС надалі використовуватись, потрібна детальна технічна оцінка (…). Саме через брак інформації треба враховувати, принаймні в плануванні, що ЗАЕС не зможе використовуватися", – сказав він.

Як повідомив Ліпман, раніше він обговорював ситуацію щодо ЗАЕС з керівництвом Міністерства енергетики та "Енергоатому". За його словами, ситуація така, що ніхто на 100% не має реальної інформації, в якому стані перебуває ця атомна станція.

"Саме тому я вважаю, що треба рухатися швидко і встановлювати нову генерацію в Україні, в тому числі реактори АР-1000", – підкреслив топ-менеджер Westinghouse.

Як повідомлялося, у цьому самому інтерв’ю Ліпман зазначив, що проєкт будівництва енергоблоків №5,6 з американськими реакторами AP-1000 на Хмельницький АЕС наразі перебуває в активній фазі планування, і відразу після закінчення війни Westinghouse має намір швидко розпочати їх зведення.

На думку Ліпмана, після війни Україні потрібно буде докладати значних зусиль до відбудови, а енергоінфраструктура, насамперед ядерна енергетика, буде важливою складовою цієї відбудови.

"Енергоатом" і Westinghouse домовилися про будівництво в Україні дев'яти нових енергоблоків за технологією АР-1000. У квітні 2024 року на Хмельницькій АЕС було розпочато проєкт будівництва інфраструктури першого енергоблока АР-1000 – ХАЕС-5, планується будівництво ХАЕС-6 за цією технологією.

Теги: #ден_ліпман #westinghouse

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

16:48 21.10.2025
Westinghouse планує максимально залучити українських виробників обладнання при будівництві ХАЕС-5,6

Westinghouse планує максимально залучити українських виробників обладнання при будівництві ХАЕС-5,6

16:03 21.10.2025
Westinghouse передасть "Енергоатому" симулятор для підготовки персоналу до роботи з реакторами AP-1000 на ХАЕС

Westinghouse передасть "Енергоатому" симулятор для підготовки персоналу до роботи з реакторами AP-1000 на ХАЕС

15:45 21.10.2025
Westinghouse має намір активізувати будівництво ХАЕС-5,6 відразу після закінчення війни – топменеджер компанії

Westinghouse має намір активізувати будівництво ХАЕС-5,6 відразу після закінчення війни – топменеджер компанії

18:09 10.07.2025
"Енергоатом" та Westinghouse на URC фіналізували домовленості про виробництво в Україні ядерного палива за американською технологією

"Енергоатом" та Westinghouse на URC фіналізували домовленості про виробництво в Україні ядерного палива за американською технологією

ВАЖЛИВЕ

Окупанти завдали удару по Новгороду-Сіверському, відомо про 4 загиблих та 7 постраждалих – обладміністрація

Рада призначила Бережну віцепремʼєром з гуманітарної політики - міністром культури

Рада продовжила строк проведення загальної мобілізації

Рада продовжила воєнний стан в Україні

Бійці ССО знищили ворожі штурмові групи на півночі Слобожанщини

ОСТАННЄ

На Київщині сталася ДТП за участю підлітків: один загинув, шестеро травмовані

Сибіга провів зустріч із послом Молдови, який завершує свою каденцію в Україні

Російський дрон поцілив у цивільну автівку у Харківській області, двоє постраждалих

Нідерланди підтримують європейських лідерів щодо миру в Україні, візьмуть участь в зустрічі "Коаліції охочих" у пʼятницю - премʼєр

В рамках програми "Контракт 18-24" для служби можна обрати будь-яку бригаду – Паліса

Асоціація українських операторів грального бізнесу підтримує ініціативу PlayCity щодо оновлення реєстру залежних

Окупанти завдали удару по Новгороду-Сіверському, відомо про 4 загиблих та 7 постраждалих – обладміністрація

Забезпечення фронту українською зброєю на кінець року має бути не менше ніж 50% - нарада Зеленського з Умєровим

Ще один навідник російських КАБів на лінії оборони Харкова проведе 15 років за гратами - СБУ

Швеція збільшує підтримку України на 35 млн євро – МЗС

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА