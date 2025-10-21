Westinghouse планує максимально залучити українських виробників обладнання при будівництві ХАЕС-5,6

Westinghouse має намір максимізувати місцеву складову для виробників енергетичного обладнання в Україні при будівництві енергоблоків №5,6 на Хмельницькій АЕС, повідомив президент бізнес-підрозділу "Енергетичні системи" Westinghouse Ден Ліпман (Dan Lipman).

"Westinghouse має філософію, яка звучить так: ми купуємо там, де ми будуємо. І ми намагаємося значну частину обладнання і компонентів купувати чи виробляти в тій країні, де ми працюємо і будуємо наші реактори", – сказав він в ексклюзивному інтерв’ю агентству "Інтерфакс-Україна".

За словами топ-менеджера, наразі представники Westinghouse обговорюють з керівництвом НАЕК "Енергоатом" перспективи виробництва в Україні певних модулів, як набору обладнання, що збирається з кількох компонентів.

"Модульне будівництво – це так, як будують літаки, підводні човни чи кораблі, і так само ми будуємо реактори АР-1000. І абсолютно багато типів цих модулів можуть будуватися в Україні, навіть зараз", – пояснив Ден Ліпман.

На його думку, Україні можливо вже варто починати будувати ці компоненти.

"Енергоатом" казав, що є місця в Західній Україні, де можуть вироблятися такі компоненти, навіть під час війни, і, відповідно, якщо це станеться, то після її завершення можна буде поєднати ту частину обладнання, яку "Енергоатом" купує у Westinghouse, з тією, яка на той момент буде вироблена локально", – зазначив топ-менеджер.

Як він вважає, вказаний підхід пришвидшить строки будівництва енергоблоків.

"Це одне з питань, з яким я працюю з "Енергоатомом" вже більше року. Треба вирішити, яке обладнання може і має вироблятися в Україні паралельно з виробництвом обладнання за її межами", – сказав Ліпман.

Він пояснив, що тривалість зведення АР-1000 визначається не тривалістю безпосередньо будівництва, а тривалістю виробництва і доставки обладнання.

"Треба мати план, хто, як і коли буде це все поставляти в Україну, що буде вироблятися тут. І коли цей план буде розроблено спільно з "Енергоатомом", буде зрозуміло, скільки енергоблоків можливо будувати одночасно", – зазначив Ліпман.

Як повідомлялося, "Енергоатом" і Westinghouse домовилися про будівництво в Україні дев'яти нових енергоблоків за технологією АР1000. У квітні 2024 року на Хмельницькій АЕС було розпочато проєкт будівництва інфраструктури першого енергоблока АР-1000 - ХАЕС-5, планується будівництво ХАЕС-6 за цією технологією.