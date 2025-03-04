Нещодавні атаки РФ суттєво погіршили стабільність енергопостачання АЕС

Нещодавні атаки на енергетичну інфраструктуру України суттєво погіршили стабільність енергопостачання ядерних об'єктів за межами майданчика.

Про це йде мова у заяві щодо Огляду МАГАТЕ з питань ядерної безпеки-2025, виголошеної делегацією України під час засідання Ради керуючих МАГАТЕ 3 березня 2025 року.

"Висновки експертної місії МАГАТЕ на електричних підстанціях, критично важливих для ядерної безпеки, підкреслюють, що багато підстанцій, необхідних для надійного електропостачання атомних електростанцій, зазнали серйозних пошкоджень в результаті ракетних атак і атак безпілотниками", - зазначено в оприлюдненому Державною інспекцією ядерного регулювання України (Держатомрегулювання, ДІЯРУ) документі у вівторок.

Як наголосили автори заяви, така деградація інфраструктури ставить під загрозу безперебійне зовнішнє енергопостачання, необхідне для ядерної безпеки. Це також збільшує ризик перехідних процесів, які можуть поставити під загрозу стабільну роботу ядерних реакторів.

"Ми підтримуємо постійну увагу МАГАТЕ до підвищення стійкості ядерної інфраструктури, включаючи розробку покращених заходів з аварійної готовності та реагування на надзвичайні ситуації", - зазначено у документі.

Його автори наголошують, що критичний стан енергосистеми України, про що свідчить нещодавня оцінка стану підстанцій, яка проведена МАГАТЕ, підкреслює необхідність міжнародної допомоги для забезпечення надійного енергопостачання ядерних об'єктів.

"Україна готова поділитися своїм досвідом управління атомними електростанціями у воєнний час та зробити свій внесок у міжнародні зусилля з посилення ядерної безпеки в екстремальних умовах", - підкреслено у заяві.

Наразі "Енергоатом" експлуатує дев'ять енергоблоків Південноукраїнської, Рівненської та Хмельницької АЕС загальною потужністю 7880 МВт, розташованих на підконтрольній Україні території.

Запорізька АЕС з шістьома енергоблоками ВВЕР-1000 загальною потужністю 6000 МВт після окупації 3-4 березня 2022 року не виробляє електроенергію з 11 вересня 2022 року.