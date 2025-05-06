Будь-які спроби здійснити "перезапуск" ЗАЕС варто оцінювати як акт ядерного терору – голова ДІЯРУ

Будь-які спроби відновити виробництво електроенергії на окупованій РФ Запорізькій атомній станції необхідно вважати актом ядерного терору, заявив голова Держатомрегулювання-головний держінспектор з ядерної та радіаційної безпеки України Олег Коріков під час засідання Міжнародної асоціації ядерних регуляторів (INRA) 5 травня, в якому він взяв участь онлайн.

"Наразі будь-які спроби здійснити "перезапуск" ЗАЕС і відновити виробництво електроенергії варто оцінювати як акт ядерного терору, який цілком може призвести до катастрофічних наслідків для всього світу", – наголосив Коріков, слова якого наводить Державна інспекція ядерного регулювання України (Держатомрегулювання, ДІЯРУ) на сайті у вівторок.

Він пояснив, що окупація призвела до деградації ядерної та радіаційної безпеки на проммайданчика, і наразі на ЗАЕС не функціонують системи аварійної готовності та реагування, системи раннього оповіщення й радіаційного контролю, відсутні надійне водозабезпечення та стабільне зовнішнє електропостачання, не проводиться належне технічне обслуговування систем безпеки та систем, важливих для безпеки, відсутній кваліфікований персонал. Крім того, за його словами, військові РФ, які перебувають на ЗАЕС, продовжують мілітаризацію станції.

Коріков підкреслив, що за таких умов експлуатація ЗАЕС на енергетичних рівнях потужності неможлива, а будь-які заяви та коментарі щодо намірів і способів "перезапуску" енергоблоків спекулятивні.

Голова ДІЯРУ також звернув увагу на обмеження окупантами роботи експертів Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ), а також російські атаки на об’єкти критичної енергетичної інфраструктури, робота яких є важливою для безпеки на українських АЕС.

Як зазначається в повідомленні, у цьому контексті Коріков на засіданні наголосив на важливості розширення моніторингу постійних місій МАГАТЕ на електричні підстанції, що було започатковано у вересні 2024 року.

Він також нагадав про удар РФ безпілотником по Новому безпечному конфайнменту об’єкта "Укриття" на Чорнобильській АЕС 14 лютого, вказавши, що "відчуваючи свою безкарність, РФ не зупиняється у своєму терорі".

Голова Держатомрегулювання закликав міжнародних партнерів до принципової та консолідованої позиції в протидії країні-агресору, застосування інструментів політичного та економічного тиску на РФ, яка вдалася до ядерного терору і вже понад три роки продовжує шантажувати світ, вказує інспекція.

INRA заснована в 1997 році як форум для обговорення питань ядерної та радіаційної безпеки, що становлять взаємний інтерес. Країнами-членами INRA є Канада, Франція, Німеччина, Японія, Республіка Корея, Іспанія, Швеція, Велика Британія та Сполучені Штати Америки.

Джерело: https://snriu.gov.ua/news/holova-derzhatomrehuliuvannia-u-onlain-formati-vziav-uchast-v-cherhovomu-zasidanni-mizhnarodnoi-asotsiatsii-iadernykh-rehuliatoriv-inra