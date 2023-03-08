Шмигаль обговорив із Шефчовичем санкції проти "Росатома"

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль обговорив із віцепрезидентом Європейської комісії Марошем Шефчовичем санкції проти "Росатома".

"Скоординували подальші кроки євроінтеграції та відновлення енергетики з віцепрезидентом Єврокомісії Марошем Шефчовичем. Працюємо над завершенням повної синхронізації української енергосистеми з ENTSO-E, аби збільшити наші імпортно-експортні можливості електроенергії. Також розраховуємо цьогоріч приєднатися до Стратегії ЄС у сфері сировини до 2030 року", - написав Шмигаль у телеграм-каналі.

Прем'єр подякував Єврокомісії за виділення 180 млн євро на закупівлю сонячних панелей для України.

"Зосередили також увагу на санкціях проти "Росатома". Критично важливо зменшувати залежність європейських країн від російського ядерного палива та позбавити РФ надприбутків в атомній галузі", - наголосив він.