Економіка

19:53 07.03.2023

ЄБА знову просить затвердити перелік територій бойових дій і припинити блокування податкових накладних

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ЄБА знову просить затвердити перелік територій бойових дій і припинити блокування податкових накладних

Європейська Бізнес Асоціація (ЄБА) закликає Кабінет Міністрів та Офіс президента посприяти затвердженню переліку окупованих територій і територій, на яких ведуться активні бойові дії, для застосування податкових пільг бізнесом, а також припинити блокування податкових накладних.

"Постійне збільшення тиску на білий бізнес із боку контролюючих органів у період війни є абсолютно недоречним! Тож спільнота просить переглянути такі підходи до роботи з прозорим бізнесом і звертається до Кабінету Міністрів України, Офісу президента з проханням посприяти у захисті законних прав та інтересів представників бізнесу", - зазначила ЄБА.

Згідно зі зверненням, затверджений Мінреінтеграції перелік окупованих територій і зон бойових дій, за офіційною позицією Мінфіну та Державної податкової служби, визначає території для надання суто соціальних пільг населенню.

Констатується, що компаніям відмовляють у прийнятті річної звітності у разі, якщо компанія задекларувала своє право на пільги за чотирма видами податків (земельний, орендна плата за землю державної та комунальної власності, екологічний, майновий) на територіях, які були окуповані або на яких велися активні бойові дії.

Асоціація наголосила, що проблема з блокуванням податкових накладних ускладнюється неможливістю бізнесу оскаржити його в адміністративному порядку, а лише в суді, де розгляд справ може тривати роками, тоді як обігові кошти компаній будуть у цей час заблоковані. Натомість обіцяне урядом автоматичне розблокування на підставі таблиць інформації не працює на практиці.

"Асоціація просить припинити блокування податкових накладних на період воєнного часу – адже ситуація, за якої компанія хоче зареєструвати свої податкові зобов’язання і сплатити податки, а податкова система при цьому блокує цю діяльність видається вкрай дивною", - заявила ЄБА.

Серед інших скарг - надмірна жорсткість камеральних або невиїзних перевірок з огляду на війну та обмеження енергопостачання, позбавлення податківцями компаній права не подавати звітність через втрату документів унаслідок бойових дій, блокування накладних малих підприємств, де директор і один із двох працівників мобілізовані.

"Протягом усього періоду воєнного стану компанії повідомляють про отримання запитів від регіональних підрозділів Державної податкової служби України надати пояснення щодо задекларованих збитків компанії. І особливо зухвало звучить завчена податківцями фраза, що "війна - то не причина декларувати збитки...", - також зазначається у зверненні.

Як повідомлялося, згідно з даними Мінфіну, відшкодування ПДВ у лютому знизилося до 6,6 млрд грн із рекордних із початку 2022 року 19,3 млрд грн у січні.

Теги: #уряд #звернення #єба

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