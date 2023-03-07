Економіка

17:45 07.03.2023

Міжнародні резерви України в лютому скоротилися на 3,5% - до $28,9 млрд - Нацбанк

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Міжнародні резерви України в лютому скоротилися на 3,5% - до $28,9 млрд - Нацбанк

Міжнародні резерви України станом на 1 березня 2023 року, за попередніми даними, становили $28,865 млрд, що на 3,5% менше порівняно із січнем 2023 року унаслідок інтервенцій Нацбанку з продажу валюти для покриття різниці між попитом та пропозицією на валютному ринку.

"Станом на 1 березня 2023 року міжнародні резерви України, за попередніми даними, становили $28 млрд 864,6 млн. У лютому вони знизилися на 3,5% унаслідок інтервенцій Національного банку з продажу валюти для покриття різниці між попитом та пропозицією на валютному ринку України, які значною мірою були компенсовані валютними залученнями на користь уряду", - ідеться в повідомленні НБУ.

Поточний обсяг міжнародних резервів забезпечує фінансування 3,7 місяця майбутнього імпорту, наголосив центробанк.

Він уточнив, що чисті міжнародні резерви в лютому знизилися на $0,783 млрд, або на 4%, - до $18,886 млрд.

Нацбанк також зазначив, що в лютому продав на ринку $2 млрд 479,7 млн, тоді як викупив у резерви всього $27,7 млн, і чистий продаж скоротився порівняно із січнем на $609 млн - до $2 млрд 452,0 млн.

"Зменшення обсягів валютних інтервенцій НБУ порівняно з попереднім місяцем зумовлене як остаточним вичерпанням тиску з боку додаткових бюджетних видатків наприкінці 2022 року, так і стабілізацією курсових очікувань завдяки послідовній монетарній політиці НБУ та відмові від прямого фінансування дефіциту бюджету в 2023 році", - зазначив Нацбанк.

Водночас надходження на користь уряду в лютому знизилися порівняно із січнем і становили $2 млрд 395,8 млн: $2 млрд 65,4 млн - від Світового банку, зокрема $1 млрд 246,9 млн - грант США. Ще $330,4 млн принесло розміщення валютних ОВДП. У січні, як повідомлялося, надходження зовнішніх кредитів і грантів становило близько $4,2 млрд.

Крім цього, уряд у лютому виплатив у рахунок обслуговування і погашення держборгу в іноземній валюті $570,4 млн, з яких $354,0 млн - за валютними ОВДП, $154,1 млн - за боргом перед Світовим банком. Крім того, минулого місяця Україна сплатила Міжнародному валютному фонду $306,3 млн.

Нацбанк додав, що в лютому внаслідок переоцінки вартість фінансових інструментів зменшилася на $130,7 млн.

Як повідомлялося, у 2022 році міжнародні резерви України знизилися на 7,9%, або на $2,45 млрд, - до $28,494 млрд, тоді як чисті міжнародні резерви - на 11,8%, або на $2,45 млрд, до $18,322 млрд.

Теги: #нацбанк #міжнародні_резерви

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