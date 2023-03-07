Економіка

17:22 07.03.2023

Росія продовжує впливати на діяльність міжнародних ядерних організацій - ДНТЦ ЯРБ

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Росія продовжує впливати на діяльність міжнародних ядерних організацій - ДНТЦ ЯРБ

Росія продовжує брати участь у діяльності світового ядерного співтовариства і при цьому користуватися підтримкою деяких міжнародних організацій, стверджують у ДП "Державний науково-технічний центр із ядерної та радіаційної безпеки" (ДНТЦ ЯРБ).

"Захопивши ЗАЕС, Росія знівечила поняття культури безпеки, яке роками формували найкращі з атомників. Водночас представники Росії продовжують брати активну участь у діяльності ядерного співтовариства", - зазначило ДНТЦ ЯРБ на своєму сайті у вівторок.

Як приклад у ДП називають плани проведення міжнародної конференції МАГАТЕ, присвяченої викликам перед організаціями технічної підтримки регуляторів, у Санкт-Петербурзі (РФ).

"Захід був запланований на весну минулого року, але кілька разів переносився і от уже днями була озвучена наступна ймовірна дата проведення. І хоч як дивно, Росія продовжує брати активну участь у його плануванні. Більше того, це відбувається за сприяння та підтримки деяких міжнародних організацій", - поінформували в центрі.

У ДНТЦ ЯРБ ставлять запитання: який досвід Росія планує передати країнам-учасникам, якщо успішно реалізує акти ядерного тероризму на території України? Про яку ядерну та фізичну захищеність може йтися?

"Узяти участь у заході такого масштабу – це легітимізувати протизаконні дії Росії та визнати її державою, що зберігає свою прихильність ядерній, радіаційній безпеці та принципам МАГАТЕ, попри окупацію та обстріли ядерних об’єктів України, катування та знущання з персоналу Запорізької АЕС, розграбування та знищення Центральної аналітичної лабораторії в м. Чорнобилі", - зазначають у ДП.

Водночас у центрі заявляють, що МАГАТЕ всіляко заохочує участь Росії у своїй діяльності.

"Єдина ініціатива, яка могла би бути реалізованою за сприяння МАГАТЕ, це створення зони безпеки навколо ЗАЕС та виведення військ РФ з майданчика атомної станції й міста Енергодар. Однак волі у міжнародної організації не вистачило й на це", - констатували в ДНТЦ ЯРБ.

Як стверджують у центрі, МАГАТЕ варто було б докласти більше зусиль для пошуку нових механізмів підтримки безпекових режимів і нерозповсюдження, оскільки наслідками агресивних дій ядерної держави може бути неконтрольованість поширення ядерних технологій і руйнація вже створених механізмів стримування.

"Більше того, процес руйнації міжнародної системи стримування вже запущено разом із відмовою Росії від участі у Договорі про стратегічні наступальні озброєння. Сьогодні про це відкрито говорять лідери країн - власників ядерного озброєння", - доповнили в ДНТЦ ЯРБ.

Джерело: https://sstc.ua/news/rf-prodovzhuye-vplivati-na-diyalnist-mizhnarodnih-yadernih-organizacij

Теги: #заес #днтц_ярб #ядерна_енергетика

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