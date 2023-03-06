"Укргазвидобування" за 8 міс. отримало 120 генераторів як гумдопомогу від 11 країн для безперервного видобутку газу

Близько 120 генераторів різної потужності на загальну суму понад 50 млн грн отримало АТ "Укргазвидобування" як донорську допомогу з 11 країн за останні 8 місяців, повідомляється на сайті групи "Нафтогаз" у понеділок.

"Завдяки цим генераторам ми видобуваємо газ незалежно від наявності електроенергії та продовжуємо працювати над збільшенням власного видобутку. Світ не втомлюється від України, як би цього не хотілося ворогові, а продовжує нам допомагати", - заявив процитований на сайті глава групи "Нафтогаз" Олексій Чернишов.

Зокрема, "Укргазвидобування" отримувало енергетичне обладнання з Великої Британії, Польщі, Франції, Швеції, Азербайджану, Норвегії, Швейцарії, Японії, Бельгії, Литви та Італії.

Як зазначили в "Нафтогазі", постачання генераторів стало можливим завдяки участі Міністерства енергетики України, яке навесні 2022 року розпочало роботу із залучення донорів до підтримки сталої роботи енергетичних компаній в умовах війни.

"На початку повномасштабного вторгнення Росії регулярні перебої в постачанні електроенергії призводили до порушення наших виробничих процесів і, як наслідок, до втрат видобутку. Допомога уряду та зарубіжних донорів, які відгукнулися на наші запити, стала важливою для стабілізації нашої роботи та видобутку українського газу загалом", - зазначив в.о. генерального директора "Укргазвидобування" Олег Толмачов.

За його словами, в умовах війни компанії вдалося мінімізувати втрати у видобутку газу, а зараз ставиться план щодо його збільшення.

Як повідомлялося з посиланням на главу "Нафтогазу", Україна планує у 2023 році збільшити видобуток природного газу майже до 19 млрд куб. м.

"Цього року в нас ("Укргазвидобування", УГВ – ІФ-У) є амбітна мета: додатково видобути 1 млрд куб. м. Також очікуємо, що обсяги збільшать і приватні видобувні компанії. Тож у 2023-му зможемо мати майже 19 млрд куб. м українського газу", - сказав він.

За неофіційними даними, валовий видобуток природного газу в Україні 2022 року становив близько 18,5 млрд куб. м (-6,6% до 2021-го). Зокрема, "Укргазвидобування", 100% акцій якого належать НАК "Нафтогаз України", торік забезпечило видобуток 12,5 млрд куб. м товарного газу, що на 3% менше, ніж у 2021 році.