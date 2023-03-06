"Укренерго" повідомляє про відсутність передумов для дестабілізації енергопостачання найближчого тижня

Найближчого тижня не очікується різкого зростання споживання через погодні умови, яке могло би вплинути на стабільність електропостачання, дефіцит потужності в енергосистемі відсутній уже 23 дні поспіль і поки що не прогнозується, повідомила НЕК "Укренерго".

Згідно з її оновленням у телеграм-каналі, споживання поступово підвищується в межах, характерних для початку робочого тижня, водночас генерації в енергосистемі країни достатньо для його покриття.

Там зазначили, що обмежень у системі "Укренерго", які спричиняють необхідність відключення споживачів, поки що немає, але в разі зміни ситуації та різкого зростання споживання можливе їх застосування.

Компанія уточнила, що тривають роботи з підвищення надійності енергопостачання в Одеській області, але відключення споживачів не прогнозується.

Водночас після завершення ремонтних робіт відновлено надійність енергопостачання східного регіону.

При цьому "Укренерго" зазначило, що в умовах стабілізації ситуації в енергетиці вважає за доцільне інформувати споживачів не в щоденному форматі, як це відбувається вже багато тижнів, а через день.

"У разі зміни ситуації ми одразу повернемося до оперативного інформування", - запевнила НЕК.