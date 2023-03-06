Економіка

11:38 06.03.2023

Імпорт е/е зі Словаччини на понеділок залишився незначним

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Імпорт е/е зі Словаччини на понеділок залишився незначним

Імпорт електроенергії зі Словаччини на понеділок залишився на рівні неділі - 154 МВт-год на добу, з Молдови не здійснюється з 1 березня, свідчать дані на сайті мережі системних операторів континентальної Європи ENTSO-E.

Згідно з інформацією на сайті, імпорт зі Словаччини відбувається всі години доби на потужності по 5-8 МВт.

На понеділок, як і на декілька попередніх днів, переріз зі Словаччини (виставляється 500 МВт на кожну годину) бронювали "Д.Трейдінг" (по 250 МВт на всі години) і "Августа" (по 10 МВт на всі години). Ця сама компанія традиційно забронювала для імпорту е/е з Молдови 120 МВт перетину на кожну годину (загалом виставляється 800 МВт).

Теги: #імпорт #електроенергія #словаччина

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