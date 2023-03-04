Кабмін просить НБУ дозволити "Укргазвидобування" провести транскордонний переказ на $26,7 млн з оплати китайського обладнання

Кабінет міністрів подав клопотання Національному банку України щодо надання дозволу АТ "Укргазвидобування" провести транскордонний переказ на $26,740 млн з метою оплати обладнання китайської Sichuan Honghua Petroleum Equipment Co.

"Кабінет Міністрів України звертається до Національного банку щодо надання дозволу на здійснення АТ "Укргазвидобування" транскордонних переказів валютних цінностей з України за операцією з оплати поставленого в 2019 році енергетичного обладнання", - ідеться в тексті клопотання, яке затверджено оприлюдненим на урядовому порталі розпорядженням Кабміну №187-р від 3 березня 2023 року.

Як випливає з документа, оплата поставленого у 2019 р. за зовнішньоекономічним договором від 22 червня 2018 р. енергетичного обладнання необхідна для термінової модернізації та сервісного обслуговування 15 бурових верстатів, що використовуватимуться для відновлення процесу видобутку природного газу на нещодавно звільнених територіях України.

Операція буде проведена через ПАТ "Укргазбанк" (АБ "Укргазбанк").

"Зазначені модернізовані бурові верстати сьогодні використовуються в повному обсязі, що є важливим фактором успішного досягнення стратегічних цілей АТ "Укргазвидобування" щодо нарощування видобутку з метою підвищення енергонезалежності України", - зазначили в Кабміні.

Водночас, як пояснили в уряді, в результаті бойових дій два нові верстати виробництва Sichuan Honghua Petroleum Equipment Co. зазнали значних ушкоджень, які не можуть бути відновлені силами сторонніх організацій або власними силами "Укргазвидобування", оскільки таке відновлення можливе виключно компанією-виробником як власником запатентованих технологій.

"Несплата зазначеної заборгованості перед Sichuan Honghua Petroleum Equipment Co. створює реальні ризики щодо неможливості відновлення зазначених бурових верстатів", - зазначено в клопотанні.

Крім того, весь парк нових і модернізованих бурових установок потребує відповідного сервісного обслуговування, включно з ексклюзивними запасними частинами для обладнання, технічним наглядом, гарантійним обслуговуванням.

"З цією метою було укладено низку контрактів з ТОВ "Хунхуа Інтернешнл Україна", єдиним та ексклюзивним авторизованим представником в Україні Sichuan Honghua Petroleum Equipment Co., на здійснення зазначеного обслуговування та поставок необхідних запасних частин", - поінформували в уряді.

Однак наявна і зростаюча заборгованість за договором від 22 червня 2018 р. призводить до складнощів із укладенням нових виробничо необхідних контрактів.

Водночас планами "Укргазвидобування" є якнайшвидше повернення до роботи всіх верстатів, оскільки буріння нових свердловин дає найвагоміший і найбільш сталий ефект для забезпечення країни власним газом, наголосили в Кабміні.

"Ігнорування комплексу зазначених ризиків може призвести до зупинки 3/4 частини бурового флоту вже в другій половині 2023 р., оскільки внаслідок відсутності оригінальних запасних частин та сервісної підтримки компанії виробника бурові верстати виробництва Sichuan Honghua Petroleum Equipment Co. з часом можуть втратити свою придатність для використання", - констатували в уряді.

АТ "Укргазвидобування" 22 червня 2018 р. уклало договір на загальну суму $53,3 млн з одним із найбільших китайських постачальників Sichuan Honghua Petroleum Equipment Co. на поставку енергоустаткування для модернізації 15 бурових верстатів, згідно з яким поставку було здійснено в червні - серпні 2019 р.

Умовами договору було визначено відстрочку остаточної оплати, а саме 720 календарних днів після проведення пусконалагоджувальних робіт після модернізації кожного окремого бурового верстата.

Згідно з графіком оплат АТ "Укргазвидобування" має здійснити розрахунки за зазначеним договором у сумі $26,74 млн.

Зазначені модернізовані бурові верстати наразі використовуються в повному обсязі, що є важливим фактором успішного досягнення стратегічних цілей "Укргазвидобування" з нарощування видобутку природного газу, йдеться в клопотанні.