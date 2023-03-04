Україна виходить із зими з профіцитом потужності та достатніми запасами енергоресурсів

Україна змогла подолати тяжкі наслідки російських ракетних ударів, які пошкодили близько 50% енергоінфраструктури, вже 21-й день поспіль в енергосистемі забезпечується баланс попиту і пропозиції без обмежень споживачів, заявив міністр енергетики Герман Галущенко на розширеному засіданні президії Конгресу місцевих і регіональних влад при президенті України.

"Ми виходимо зі складної зими повністю забезпечені паливом: станом на 03.02.2023 запаси вугілля на складах ТЕС і ТЕЦ становлять 1160 тис. т. Це на 375 тис. тонн більше, ніж на аналогічну дату минулого року. Запаси природного газу в підземних сховищах України становлять - 9,7 млрд куб. м (близько минулорічних обсягів)", - зазначив міністр у суботу у Львові.

Галущенко наголосив, що такого результату вдалося досягти завдяки достроковому завершенню ремонтів на енергоблоках АЕС, оперативному відновленню низки енергоблоків теплової генерації, сприятливим метеорологічним умовам, зростанню виробництва електроенергії на ГЕС і збільшенню генерації на сонячних електростанціях.

Очільник Міненерго нагадав, що військовий вплив агресора на українську енергосистему був і залишається безпрецедентним: загалом із жовтня було здійснено 14 масованих ракетних ударів і 17 атак групами дронів-камікадзе. Були вражені ключові енергетичні об'єкти - теплові електростанції, теплоелектроцентралі, гідро- та гідроакумулюючі станції, підстанції системи передачі, а частина генеруючих потужностей перебуває під тимчасовою окупацією.

"Через такі безпрецедентні в сучасній історії терористичні атаки в енергосистемі України виник дефіцит генеруючої та трансформаторної потужності. У найбільш критичний період кількість відключених споживачів перевищувала 13,5 млн точок обліку - це понад 80% абонентів", - зазначив міністр.

Водночас він наголосив, що українські енергетики змогли зберегти енергосистему цілісною, забезпечити основні потреби об'єктів критичної інфраструктури та черговість електропостачання для всіх інших категорій споживачів.

Галущенко також зазначив, що вже розпочалася підготовка до наступного опалювального сезону. Зокрема, проводяться ремонти пошкоджених генерувальних потужностей, які доцільно відновлювати. Здійснюється відновлення системи передачі даних і систем розподілу, реалізуються проєкти з будівництва малої газової генерації, розосередженої за населеними пунктами та окремими споживачами.

Також, за його словами, передбачається активний розвиток відновлюваної енергетики, як промислових об'єктів, так і малої відновлюваної генерації на боці споживачів. Крім того, плануються державні програми стимулювання будівництва резервних систем живлення для критичної інфраструктури та домогосподарств невеликої потужності, які передбачають встановлення сонячних панелей або вітротурбін з установками для зберігання енергії, відповідним гібридним інвертором, що може працювати як в автономному режимі, так і в рамках синхронізації з мережею.