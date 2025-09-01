Інтерфакс-Україна
Економіка
14:54 01.09.2025

Україна в I півріччі імпортувала енергоресурси на $4,86 млрд, що в 40 разів перевищило доходи від їх експорту

Фото: https://www.facebook.com/minenergoUkraine

Україна в січні-червні 2025 року імпортувала енергоресурси на $4,86 млрд, що в 40 разів перевищило доходи від їх експорту ($0,12 млрд), повідомив аналітичний центр DIXI Group з посиланням на ресурс Energy map у понеділок.

"Для порівняння: у довоєнному 2021 році на кожен долар експорту енергоресурсів припадало $19 імпорту, а сальдо торгівлі у річному вимірі становило -$14,15 млрд. У першому півріччі 2025 року розрив збільшився - на кожен долар експорту припадає вже $40 імпорту, а сальдо торгівлі склало -$4,74 млрд", - зазначили в центрі.

Як пояснили в DIXI Group, тривала війна та систематичні удари РФ по енергетичній інфраструктурі продовжують впливати на баланс зовнішньої торгівлі енергоресурсами. У 2024 році атаки на об’єкти генерації та ключові вузли передачі змушували нарощувати імпорт електроенергії. У 2025 році попит на імпорт знизився, проте ціни залишалися високими через обмежені внутрішні резерви та європейську кон’юнктуру. Одночасно удари по газовій інфраструктурі спричинили різке падіння власного видобутку в 2025 році, що змусило активніше відбирати газ із підземних сховищ, а щоб уникнути відключень – терміново збільшити імпорт.

Додатково уряд продовжує обмежувати експорт: зберігається нульова квота на природний газ українського походження, а також встановлені ліміти на продаж коксівного вугілля (1,3 млн тонн) та мазуту (0,4 млн тонн).

За даними центру, у січні-червні 2025 року імпорт формувався переважно за рахунок нафти та нафтопродуктів (крім сирих), що забезпечили 57,9% витрат, а також нафтових газів та інших газоподібних вуглеводнів, на які припало 23,6%. Кам’яне вугілля становило 9,5% імпорту та електроенергія – 5,7%. Інші десять груп енергоресурсів, включаючи кокс, бітум, торф, смоли, масла та інші продукти нафтопереробки, склали разом до 3,3% загальних витрат на імпорт.

Закупівля нафти та нафтопродуктів не сирих, куди входять дизельне пальне, бензини, мастила та інші продукти переробки, у грошовому вимірі скоротилася на 16,6% ($0,56 млрд) порівняно з першим півріччям 2024 року і склала $2,82 млрд. Загалом було імпортовано 3,49 млн тонн нафтопродуктів, основними постачальниками стали Польща (15,3% загального обсягу), Греція (13,6%), Туреччина (12,2%), Литва (11,9%) та США (10,7%).

Натомість витрати на імпорт нафтових газів – передусім природного газу, а також пропану, бутану та інших вуглеводнів – різко зросли. За шість місяців Україна витратила на них $1,15 млрд, що майже вчетверо більше, ніж у першому півріччі 2024 року. Обсяги імпорту склали 1,64 млн тонн.

Найбільше газу надходило зі Швейцарії (30,3% обсягу), Угорщини (20,3%) та Польщі (10,0%). Решта 26 країн разом забезпечували невеликі частки, що не перевищували 10% кожна.

На кам’яне вугілля Україна витратила $0,46 млрд проти $0,21 млрд роком раніше, збільшивши закупівлі майже вдвічі: з 1,06 млн тонн до 1,98 млн тонн. У 2025 році імпорт вугілля відбувався з 11 країн, найбільше з США (38,6%), Австралії (27,9%), Польщі (12,7%) та Чехії (11,3%).

Витрати на закупівлю електроенергії в січні-червні зросли на 48% і склали $0,28 млрд проти $0,19 млрд рік тому, що свідчить про зростання ціни імпортованої е/е при зниженні фізичних обсягів. Найбільше ресурсу Україна купувала в Угорщини (32,3% витрат), Словаччини (22,7%) та Польщі (17,0%).

В структурі експорту за перше півріччя основу надходжень склала електроенергія – $75,1 млн або 61,4% загального обсягу. Виторг від продажу нафти та нафтопродуктів (крім сирих) склав $22,2 млн (18,1%) та смол вугільних й торф’яних – $15,0 млн (12,3%). Решта паливно-енергетичних товарів, таких як торф, смоли, кокс, пек, гази нафтові, бітумінозні суміші та інші продукти нафтопереробки разом принесли Україні $10,1 млн – 8,2% всіх надходжень.

Теги: #енергоресурси #імпорт

