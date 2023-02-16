Певний резерв потужності з'явився в енергосистемі - глава Міненерго

В енергосистемі, в якій на четвер п'яту добу поспіль генерації електроенергії достатньо для забезпечення потреб у енергопостачанні, з'явився певний запас потужності, повідомив міністр енергетики Герман Галущенко.

Понад половину електроенергії країни виробляють Рівненська, Південноукраїнська та Хмельницька АЕС, зазначив глава Міненерго, слова якого наведені у телеграм-каналі відомства у четвер.

Зазначається також, що енергетики Харківської області менш ніж за добу завершили ремонтні роботи та відновили електропостачання у Куп'янську та прилеглих районах, які напередодні були знеструмлені внаслідок ворожих обстрілів.

На Одещині через ремонт мережі можливі стабілізаційні відключення, додали в Міненерго.

Як повідомлялося, НЕК "Укренерго" не запроваджує лімітів споживання електроенергії п'яту добу поспіль через відсутність дефіциту ресурсу.