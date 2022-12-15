Зеленський закликав ЄС узгодити дієві прайскепи на російські енергоресурси

Президент України Володимир Зеленський, виступаючи у четвер за допомогою відеозв'язку на Раді Європейського Союзу, закликав організацію до погодження дієвих прайскепів на російські енергоресурси.

Як зазначив президент, деструктивні дії Росії проти критичної інфраструктури в Україні чи проти підводних кабелів та газопроводів у Європі, а також спроби РФ дестабілізувати ринки газу та нафти чи атомної енергетики мають отримувати потужні відповіді з усієї Європи.

З цієї точки зору, на думку Зеленського, вкрай корисною є ідея прайскепів на російський енергетичний експорт.

"Чим сильнішим буде такий інструмент і чим нижчі прайскепи, тим більше стійкості буде у глобального енергоринку. Я закликаю вас узгодити дієві прайскепи і на нафту, і на нафтопродукти та газ із Росії. Ці прайскепи мають бути такими, щоб держава-терорист точно була позбавлена можливості фінансувати війну за рахунок глобального ринку", - заявив глава держави.

Він зазначив, що фінальною метою усієї енергостратегії Європи має бути повна незалежність європейського континенту від брудних російських енергоресурсів.

Зеленський також запевнив, що в рамках цієї перспективи Україна зможе стати новим надійним та великим постачальником зелених енергоресурсів для усієї Європи.