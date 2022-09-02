Україна може стати "зеленим енергохабом" для Європи – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський, виступаючи через відеозв'язок на міжнародному економічному форумі "Амброзетті" в Італії, заявив, що Україна може стати "зеленим енергохабом" для Європи та нарощувати експорт електрики до ЄС.

"Україна готова нарощувати експорт електрики в ЄС. Для цього важливо, щоб ЗАЕС повернулася в безпечний режим роботи та залишалася підключеною до української енергомережі. Російська присутність на ЗАЕС значно послаблює нашу можливість допомогти Європі в енергогалузі", – сказав глава держави.

Він наголосив, що за рахунок експорту української електрики можна стабілізувати енергоспоживання країн Європейського Союзу. Завдяки цьому знизиться енергетичний тиск РФ на всю Європу, зокрема на Італію.

"Навіть зараз, за всіх труднощів, ми можемо експортувати такий обсяг електрики, який відповідає, як мінімум, 8% споживання всієї Італії", - зазначив він.

Понад те, за словами Зеленського, Україна може стати зеленим енергохабом для Європи, який замінить російські "брудні" енергоресурси.

"Брудні в різних значеннях цього слова: і в екологічному, і в моральному. Наша країна має величезний природний потенціал для розвитку можливостей у зеленій енергетиці та у виробництві зеленого водню. Це потенціал у десятки, а можливо - у сотні зелених гігават електричних потужностей і мільйони тонн зеленого водню", - сказав президент.

Він також зазначив, що для транспортування електрики та водню до ЄС в Україні вже є вся необхідна інфраструктура.

"І ми завжди дотримувалися слова у забезпеченні Європи енергоресурсами. Просто порівняйте це з типовою поведінкою Росії, яка завжди порушує договори та використовує економіку для політичного шантажу, не виконуючи власних обіцянок", - резюмував він.