Економіка

18:10 17.06.2022

Байден закликає країни світу разом працювати над зниженням цін на енергоресурси

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Байден закликає країни світу разом працювати над зниженням цін на енергоресурси

Президент США Джо Байден заявив у п'ятницю, що працює над стабілізацією цін на пальне в країні та закликав інші держави співпрацювати у цій сфері.

"Ситуація в Україні призвела до підвищення цін на пальне. Це всім відомо, це торкнулося людей у всьому світі. Проблема - актуальна, і ми працюємо над її вирішенням. Я закликаю інші країни приєднатися до цієї роботи", - сказав Байден під час виступу, трансляцію якого вів Білий дім.

Президент зазначив, що у довгостроковій перспективі США, на його думку, зможуть досягти достатнього зниження цін на енергоресурси.

Теги: #байден #енергоресурси

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