Країни ЄС згодні координувати зусилля для скорочення імпорту енергоносіїв із РФ до нуля - єврокомісар

Єврокомісар з енергетики Кадрі Сімсон заявила, що закликала держави-члени ЄС не сповільнювати зусилля з диверсифікації джерел енергоресурсів і взяти на себе зобов'язання щодо подальшого скорочення імпорту російського газу.

"Ми всі погодилися, що для досягнення нашої кінцевої цілі - скорочення імпорту енергоносіїв з Росії до нуля - нам необхідно підтримувати тісну координацію, зокрема й на політичному рівні", - сказала вона в четвер на пресконференції в Брюсселі після засідання Ради ЄС з енергетики.

Сімсон заявила про необхідність "узгодити графік і точну дорожню карту, щоб впоратися з імпортом, що зберігається, і гарантувати, що всі держави-члени зможуть здійснити цей перехід разом".

За її словами, "припинення транзиту російського газу через Україну стане дуже важливим наступним кроком".

"Я працювала з державами-членами над варіантами диверсифікації і сьогодні доповіла міністрам про результати цієї роботи. Як я вже говорила в березні, Європа може задовольнити свої потреби наступної зими і поповнити свої газові сховища навесні 2025 року, не використовуючи російський трубопровідний газ", - продовжила Сімсон.

Вона відзначила те, що "завдяки ухваленню газового пакета держави-члени ЄС також отримали правові інструменти для обмеження імпорту російського газу для своїх мереж".

Сімсон повідомила, що Єврокомісія готова підтримати держави-члени у використанні цих інструментів і забезпечити максимальну координацію.