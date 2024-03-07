Зеленський підписав указ про звільнення в запас строковиків
Президент України Володимир Зеленський підписав указ №149/2024 про звільнення в запас військовослужбовців строкової військової служби.
Згідно з текстом документа, опублікованого на сайті глави держави, військовослужбовців, строк військової служби яких закінчився під час дії воєнного стану, мають звільнити в запас у квітні-травні 2024 року.
Зеленський доручив Міністерству розвитку громад, територій та інфраструктури України забезпечити за заявками Міністерства оборони України, Міністерства внутрішніх справ України перевезення строковиків з додержанням вимог безпеки та проведення розрахунків за ці перевезення згідно з чинними тарифами.
Указ набирає чинності з дня його опублікування.