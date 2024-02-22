Події

12:11 22.02.2024

Зеленський вніс до Ради законопроєкт про демобілізацію строковиків

1 хв читати
Зеленський вніс до Ради законопроєкт про демобілізацію строковиків

Президент України Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради законопроєкт про демобілізацію строковиків.

Законопроєкт №11035 про внесення змін до глави XII "Прикінцеві положення" закону "Про військовий обов'язок і військову службу" щодо строків строкової військової служби зареєстровано у Верховній Раді в четвер, повідомляє сайт парламенту.

Як зазначено в пояснювальній записці до законопроєкту, глава держави пропонує унормувати під час дії в Україні воєнного стану можливість звільнення в запас військовослужбовців, які відслужили встановлені строки строкової військової служби. У записці зазначено, що це дасть змогу відправити в запас військовослужбовців, які відслужили встановлені строки строкової військової служби у 2024 році.

Згідно із запропонованими змінами, військовослужбовці-строковики, строк служби яких закінчився під час дії воєнного стану та службу яких продовжено понад встановлені строки, звільняються зі служби в запас "у строки, визначені указом президента України".

Теги: #строковики #демобілізація #законопроєкт

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

12:07 22.02.2024
Понад 3700 поправок надійшло до другого читання законопроєкту про мобілізацію - нардеп Фріз

Понад 3700 поправок надійшло до другого читання законопроєкту про мобілізацію - нардеп Фріз

10:11 15.02.2024
Гетманцев анонсує дискусію щодо законопроєкту про БЕБ у комітеті за участю бізнесу і чекає на аргументи Кабміну

Гетманцев анонсує дискусію щодо законопроєкту про БЕБ у комітеті за участю бізнесу і чекає на аргументи Кабміну

21:58 12.02.2024
Кабмін просить право передавати отримані АРМА об'єкти для потреб ВПО, реабілітації військовослужбовців і держорганів

Кабмін просить право передавати отримані АРМА об'єкти для потреб ВПО, реабілітації військовослужбовців і держорганів

11:09 10.02.2024
Сенат США проголосував за розгляд по суті законопроєкту, що охоплює допомогу Україні, - Маркарова

Сенат США проголосував за розгляд по суті законопроєкту, що охоплює допомогу Україні, - Маркарова

20:05 09.02.2024
Сенат США розпочав обговорення процесу подачі правок до законопроєкту, який включає підтримку України

Сенат США розпочав обговорення процесу подачі правок до законопроєкту, який включає підтримку України

20:31 08.02.2024
Сенат США вирішив не припиняти розгляду законопроєкту про допомогу Україні та Ізраїлю

Сенат США вирішив не припиняти розгляду законопроєкту про допомогу Україні та Ізраїлю

20:42 07.02.2024
Бізнес закликав доопрацювати законопроєкт про мобілізацію до 2-го читання

Бізнес закликав доопрацювати законопроєкт про мобілізацію до 2-го читання

17:37 07.02.2024
Умєров про законопроєкт про мобілізацію: Час змін в інтересах захисників та захисниць настав

Умєров про законопроєкт про мобілізацію: Час змін в інтересах захисників та захисниць настав

20:54 06.02.2024
Омбудсмен Лубінець визначив низку суперечливих норм у законопроєкті про мобілізацію

Омбудсмен Лубінець визначив низку суперечливих норм у законопроєкті про мобілізацію

19:44 06.02.2024
Рада може підтримати законопроєкт про мобілізацію в першому читанні - Чернєв

Рада може підтримати законопроєкт про мобілізацію в першому читанні - Чернєв

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

СБУ має підтвердження, що РФ атакує Україну північнокорейськими балістичними ракетами типу Hwasong-11

Дуда підтримує ідею зустрічі українського і польського урядів

Столтенберг: Україна матиме право завдавати ударів із F-16 по російських військових цілях за межами України

Речниця Сил оборони півдня підтвердила удар по полігону з окупантами на Херсонщині

ЗС України за добу ліквідували 1160 окупантів

ОСТАННЄ

У Києві найближчої доби хмарно з проясненнями, без опадів

На авдіївському напрямку ворог перегруповується, підтягує резерви, українські війська зміцнюють ешелоновану оборону - Тарнавський

Російські агресори вкотре обстріляли ТЕС ДТЕК і поранили шістьох енергетиків

Волонтери та розробники сформують уздовж лінії фронту мережу зі 100 мобільних стабпунктів STABNET для тяжкопоранених

СБУ має підтвердження, що РФ атакує Україну північнокорейськими балістичними ракетами типу Hwasong-11

Міносвіти затвердило календарний план НМТ-2024

Дуда підтримує ідею зустрічі українського і польського урядів

ДБР передало до суду справу щодо держзради екснардепа Рабіновича

Унаслідок російського обстрілу в с.Львове на Херсонщині загинув місцевий житель

Столтенберг: Україна матиме право завдавати ударів із F-16 по російських військових цілях за межами України

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА