Події

20:13 07.03.2024

Строковики будуть направлені в запас із квітня

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Строковики будуть направлені в запас із квітня

Президент України Володимир Зеленський заявив, що строковиків, які були призвані на військову службу ще до початку повномасштабного російського вторгнення і воюють дотепер, направлять у запас із квітня поточного року.

"Є указ про звільнення в запас строковиків - тих, хто був призваний на військову службу ще до початку повномасштабного вторгнення. Зараз на прохання військового командування потрібно кілька тижнів на підготовчі процедури, на заміну людей із точки зору оборонних завдань. І з квітня строковики будуть направлені в запас", - заявив президент у вечірньому відеозверненні.

"Знаю, що частина з них підписали контракт на службу в Силах оборони, вдячний кожному", - сказав він.

 

Теги: #звільнення #армія #строковики

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