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21:06 22.02.2024

Рада в п'ятницю може розглянути законопроєкт про демобілізацію строковиків - Фріз

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Рада в п'ятницю може розглянути законопроєкт про демобілізацію строковиків - Фріз

Верховна Рада в п'ятницю може розглянути президентський законопроєкт про демобілізацію строковиків, заявила член парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Ірина Фріз (фракція "Європейська солідарність").

"Завтра Верховна Рада України за процедурою ad-hoc може розглянути законопроєкт президента (№11035) про звільнення строковиків із військової служби", - написала Фріз у фейсбуці в четвер.

За її словами, комітет із нацбезпеки вранці в п'ятницю має ухвалити рішення про розгляд законопроєкту на пленарному засіданні.

Вона нагадала, що законопроєкт передбачає можливість звільнення строковиків, строк служби яких закінчився під час дії воєнного стану і військова служба яких була продовжена понад встановлені строки.

На думку Фріз, законопроєкт має встановлювати чіткі часові рамки відстрочки мобілізації після звільнення військовослужбовця строкової служби, чого в документі немає.

Як повідомлялося, цей законопроєкт зареєстровано у Верховній Раді в четвер.

 

 

 

Теги: #рада #строковики #законопроєкт

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