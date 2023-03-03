Економіка

14:39 03.03.2023

До уряду не надходило пропозицій, які стали б альтернативою єВідрядженню - Шмигаль

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До уряду не надходило пропозицій, які стали б альтернативою єВідрядженню - Шмигаль

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявляє, що наразі уряд не розглядає будь-яких механізмів для тимчасового виїзду представників бізнесу за кордон.

"Станом на сьогодні такого елементу як єВідрядження уряд не розглядав і профільні міністерства або міністри його не подавали, ми не обговорювали цього останнім часом", - сказав Шмигаль на щорічній пресконференції за результатами роботи уряду в п'ятницю в Києві, відповідаючи на запитання агентства "Інтерфакс-Україна", чи відмовився уряд від запуску програми єВідрядження і чи напрацьовуються інші механізми тимчасового виїзду представників бізнесу за кордон.

За словами прем'єра, на сьогодні працює система бронювання співробітників для забезпечення стабільної роботи економіки.

"До уряду не подавали інших пропозицій, які стали б альтернативою еВідрядженню", - підсумував Шмигаль.

Теги: #бізнес #шмигаль #євідрядження

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