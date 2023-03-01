Економіка

21:14 01.03.2023

Україна має намір відобразити в програмі з МВФ післявоєнне переформатування податкової системи

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Україна має намір відобразити в програмі з МВФ післявоєнне переформатування податкової системи

Нова програма Міжнародного валютного фонду (МВФ) щодо заходів податкової політики буде зосереджена на поліпшенні податкового адміністрування і може відображати післявоєнне переформатування податкової системи для залучення інвестицій і бізнесу, заявив міністр фінансів Сергій Марченко.

"Заходи податкової політики на 90% стосуватимуться поліпшення податкового адміністрування. Не сказав би, щоб там (у програмі) будуть певні жорсткі заходи. Більше того, ми хочемо закласти певний місток на повоєнні відновлення і формування певної повоєнної конфігурації податкової реформи", - сказав він в ефірі національного телемарафону в середу ввечері.

Марченко уточнив, що зараз така можливість обговорюється.

"Сподіваюся, що в майбутній програмі знайде відображення можливість переформатування наявної податкової системи з метою її привабливості для розвитку інвестицій і залучення бізнесу. Але в частині адміністрування заходи можуть бути досить серйозними, тому що є багато проблем, багато нарікань на податкове адміністрування", - наголосив голова Мінфіну.

Він зазначив, що місія МВФ працюватиме з 8 до 15 березня у Варшаві з представниками України над параметрами потенційної майбутньої програми.

Як повідомлялося, Україна в умовах неготовності МВФ одразу виділяти значне фінансування восени минулого року запросила у Фонду чотиримісячну Моніторингову програму за участю ради директорів (PMB), яку Фонд схвалив 20 грудня.

17 лютого у Варшаві завершилася робота місії МВФ, за підсумками якої було зроблено заяву про досягнення домовленості на рівні персоналу (SLA) щодо дострокового завершення цієї програми і переходу до підготовки нової розширеної програми, що передбачає фінансування. Ця домовленість підлягає ще схваленню радою директорів Фонду.

Київ сподівається, що на зміну PMB вже на початку другого кварталу 2023 року прийде розрахована на кілька років програма розширеного фінансування EFF обсягом приблизно $15 млрд, яка може покрити розрив у покритті $38 млрд дефіциту держбюджету-2023, який зараз, за словами прем'єра Дениса Шмигаля, становить приблизно $5 млрд.

 

 

Теги: #мвф #податки

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