Економіка

19:54 01.03.2023

КВБЗ поставив УЗ на держзамовлення 15 інклюзивних пасажирських вагонів

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КВБЗ поставив УЗ на держзамовлення 15 інклюзивних пасажирських вагонів

АТ "Укрзалізниця" (УЗ) отримала 15 пасажирських вагонів виробництва Крюківського вагонобудівного заводу (КВБЗ), призначених для перевезення пасажирів з інвалідністю в кріслі, ці вагони стали останніми із ухваленого у 2021 році держзамовлення на 100 вагонів, повідомила пресслужба УЗ у середу.

"24 лютого Верховна Рада ухвалила в цілому законопроєкт 8399 про внесення змін до закону "Про державний бюджет на 2023 рік", згідно з яким бюджетну програму з оновлення рухомого складу для пасажирських перевезень було відновлено. Це дозволить провести розрахунки із заводом виробником як за вже поставлені вагони , так і розпочати нові закупівлі рухомого складу у 2023 році", - зазначила УЗ.

Нові вагони, виготовлені КВБЗ, курсуватимуть у складі поїздів з Києва в Кишинів, Холм, Перемишль, Харків, Запоріжжя, Кривий Ріг, Херсон, Одесу, Львів, Івано-Франківськ, Чернівці, а також у складі поїздів маршрутами Одеса-Львів, Дніпро-Трускавець, Харків-Трускавець, Харків-Одеса, Харків-Івано-Франківськ, Харків-Холм та Запоріжжя-Перемишль.

Отримані від заводу у 2022 році використовувалися, зокрема, для перевезення дипломатичних делегацій країн-союзників, повідомляє УЗ.

В УЗ уточнили, що замовити вагон для перевезення людей з інвалідністю можна при оформленні квитків через сайт https://booking.uz.gov.ua, також, при оформленні квитків у касі або звернення до Контактного центру УЗ за номером 0 800 503 111.

"Ці 15 вагонів призначені для перевезення пасажирів з інвалідністю в колісному кріслі, деякі з них можуть використовувати і як штабні, оскільки оснащені купе начальника поїзда", - йдеться у повідомленні УЗ.

У кожному вагоні передбачена інклюзивна вбиральня та одне безбар'єрне купе. Вхід - ширший, ніж у звичайних вагонах, для зручного пересування на колісному кріслі, передбачені спеціальні спальні дивани із зміною кута нахилу та фіксацією тіла, є місце для інвалідного візка та ремені для його кріплення, пульти з регулярним освітленням, кнопка виклику провідника, пристрій гучного зв'язку із провідником.

У всіх інклюзивних вагонах встановлені рельєфні таблички зі шрифтом Брайля, нанесено контрастне маркування для людей з дефектами зору, а група біля входу обладнана продовженими поручнями і пандусами. Кут нахилу пандуса у розрахунку застосування під низьку платформу не більше 15-16%, сказано у повідомленні.

Інші пасажирські вагони, зібрані на КВБЗ, укомплектовані кондиціонерами, кулерами з питною водою, сигналізацією в кожному купе, індикаторами вбиралень та кнопками виклику провідника. У вагонах передбачено більше місця для багажу у відділеннях та системи відеоспостереження у загальних зонах, а також розетки з USB-портами біля кожного місця.

Раніше УЗ визнала борг перед КВБЗ 1,4 млрд грн на початок цього року за поставлені на держзамовлення вагони. 2022 року Крюківський вагонобудівний завод у 2022 році передав "Укрзалізниці" 65 пасажирських вагонів. До кінця року УЗ спромоглася внести лише 80 млн грн на погашення боргу перед підприємством.

Загалом у рамках замовлення від КВБЗ було отримано 100 вагонів, з яких 51 – купейний, 12 вагонів класу СВ, 20 купейних вагонів, обладнаних для перевезення пасажирів з інвалідністю у колісному кріслі, а також 17 штабних купейних вагонів для перевезення пасажирів з інвалідністю. Загальна вартість закупівлі становила 3,04 млрд грн, вартість одного вагона – близько 30 млн грн.

 

 

Теги: #квбз #вагони #держзамовлення

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