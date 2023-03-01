Економіка

17:26 01.03.2023

Уряд пропонує великим ритейлерам брати участь у тендерах Міноборони

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Уряд пропонує великим ритейлерам брати участь у тендерах Міноборони

Перший віцепрем'єр – міністр економіки Юлія Свириденко на зустрічі з найбільшими торговельними мережами за участю представників Офісу президента запропонувала ритейлерам брати участь у тендерах Міністерства оборони із закупівлі продуктів харчування.

"Держава зацікавлена в тому, щоб великі торгові мережі брали участь у постачанні продовольства для армії. Наразі постачанням продуктів харчування займаються компанії, які закуповують продукцію у великих торгових мережах. Оскільки ці товари вже є у вас в асортименті, потрібно вирішити питання логістики", – цитує її слова пресслужба міністерства у середу.

Свириденко наголосила, що спільне завдання – забезпечити безперебійне постачання армії продуктами харчування.

Мінекономіки вказало, що представники ритейлу виявили інтерес до цієї пропозиції, але наголосили на необхідності подальшого детального опрацювання.

Повідомляється, що під час зустрічі сторони обговорили й інші проблемні питання галузі, зокрема законодавчі ініціативи щодо роздрібної торгівлі, відносини із виробниками, кадрові резерви, кредитні програми, а також правила продажу алкогольних напоїв.

Згідно з релізом, також порушувалися актуальні питання цінового регулювання та вирішення проблем зменшення заборгованості перед постачальниками.

Як повідомлялося з посиланням на дослідження Асоціації ритейлерів України, близько 40 українських ритейлерів із різних сегментів з початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну і до кінця 2022 року передали гуманітарної та військової допомоги на загальну суму 2,7 млрд грн.

На потреби армії та тероборони було передано продовольчої продукції на 516,8 млн грн і непродовольчої на 710,7 млн грн.

Населенню було надано гумдопомогу на суму понад 430 млн грн, непродовольчу – на 622,8 млн грн. Крім того, ритейлери зібрали понад 255,5 млн грн фінансової допомоги на придбання транспорту, було також передано медикаментів на 130,4 млн грн.

Теги: #ритейл #міноборони #тендери

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