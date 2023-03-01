Економіка

11:29 01.03.2023

Госпсуд Черкаської області повернув у власність "Черкасиобленерго" дві відчужені ГЕС

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Госпсуд Черкаської області повернув у власність "Черкасиобленерго" дві відчужені ГЕС

Господарський суд Черкаської області повним рішенням від 20 лютого 2023 року задовольнив позов ПАТ "Черкасиобленерго" щодо визнання недійсними договорів купівлі-продажу Стеблівської та Корсунь-Шевченківської ГЕС між компанією та зовнішньоекономічною асоціацією "Новосвіт" у 2015 році.

"Майнові комплекси Стеблівської ГЕС і Корсунь-Шевченківської ГЕС було відчужено за спірними договорами без проведення аукціону, без повідомлення Фонду державного майна України з метою приховування незаконних правочинів, унаслідок чого ПАТ "Черкасиобленерго" і державі було завдано значної шкоди", - ідеться в рішенні суду.

Як випливає з документа, оцінку відчуженого за спірними договорами майна для визначення його ринкової вартості в порушення вимог закону "Про акціонерні товариства" та статуту "Черкасиобленерго" було проведено без ухвалення наглядовою радою товариства рішення про залучення суб'єкта оціночної діяльності, без затвердження умов укладеного з ним договору та встановлення розміру оплати його послуг, а також затвердження ринкової вартості майна.

"Унаслідок незаконного проведення оцінки майна Стеблівської ГЕС та Корсунь-Шевченківської ГЕС як цілісних майнових комплексів в.о. голови правління товариства Кузьмінська С.О., яка уклала спірні договори від імені "Черкасиобленерго", штучно занизила ринкову вартість цих двох ГЕС із метою уникнення передбаченої статутом ПАТ заборони на укладення нею самостійного рішення щодо вчинення правочинів щодо майна, ринкова вартість якого перевищує 5% вартості активів товариства", - ідеться в рішенні суду.

Згідно з документом, Головне слідче управління Національної поліції України наразі здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактами розтрати майна "Черкасиобленерго" в особливо великих розмірах, під час якого встановлено укладення 6 листопада 2015 року між "Черкасиобленерго" в особі Кузьмінської С. О. і зовнішньоекономічною асоціацією "Новосвіт" договорів купівлі-продажу з порушенням вимог чинного законодавства та статуту ПАТ.

За інформацією адвоката компанії "Ципін і Партнери" Марини Суткович, яка представляла інтереси "Черкасиобленерго" в суді, загальна сума збитків товариства внаслідок угоди купівлі-продажу двох ГЕС становила 139,5 млн грн.

На початку 2022 року 46% акцій ПАТ "Черкасиобленерго" було передано від Фонду державного майна до Міністерства енергетики. Ще 25% акцій перебувають в управлінні ПрАТ "Українська енергозберігаюча сервісна компанія" ("УкрЕСКО").

Джерело: Єдиний державний реєстр судових рішень (court.gov.ua)

Теги: #суд #енергетика #гес #черкасиобленерго

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