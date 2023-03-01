Економіка

11:20 01.03.2023

Офіс ОЕСР у Києві функціонуватиме попередньо до 2026 року

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Офіс ОЕСР у Києві функціонуватиме попередньо до 2026 року

Офіс Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР) в Україні функціонуватиме попередньо до 2026 року.

"Сьогодні, 1 березня, у Києві розпочинає роботу офіційний офіс Організації економічного співробітництва та розвитку. Він дасть змогу координувати спільну роботу у сфері відбудови України, водночас покращуючи реалізацію інструментів, стандартів і рекомендацій ОЕСР в Україні", - ідеться в повідомленні пресслужби уряду.

Зазначено, що це допоможе країні стати повноцінним членом організації.

"Оскільки Україну визнано потенційним членом ОЕСР, офіс попередньо функціонуватиме до 2026 року для надання підтримки нашій країні під час відновлення", - ідеться в повідомленні.

Як повідомлялося, 28 лютого прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що програму ОЕСР для України може бути підписано вже в червні 2023 року.

Теги: #офіс #відновлення #оеср

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