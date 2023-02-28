Економіка

20:25 28.02.2023

Українська економіка втратить до 7,7% ВВП через неповернення частини біженців - дослідження

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Українська економіка втратить до 7,7% ВВП через неповернення частини біженців - дослідження

Залишитися за кордоном навіть після завершення війни можуть від 860 тис. до 2,7 млн українських біженців, що призведе до втрат ВВП від 2,55 до 7,71%, йдеться в дослідженні Центру економічної стратегії (ЦЕС).

"За нашими розрахунками, за кордоном можуть залишитися від 860 тис. до 2,7 млн українців. Більш схильними до повернення є люди похилого віку, люди з нижчим рівнем освіти, а також ті, хто працював до війни", - зазначають експерти центру.

Вони нагадали, що загалом за кордоном (окрім Росії та Білорусі) перебувало 3,8-4,7 млн українських біженців на кінець 2022 року, і ще приблизно 1,5 млн - у Росії.

Згідно з опитуванням Info Sapiens, яке було здійснено в рамках дослідження, співвідношення дорослих і дітей - 1:1,07. Серед дорослих найбільше жінок віком від 35 до 49 років - 42,2%, тоді як чоловіків такого віку 6,4%.

Жінки 25-34 років становлять 18,5%, чоловіки - 3,2%, віку 18-24 роки - відповідно 8,2% і 3,5%.

Згідно з опитуванням, станом на кінець року точно або скоріше не планували повертатися в Україну 11,3% біженців віком від 35 до 49 років, 13,1% - від 18 до 24 років, 8,2-8,3% - від 25 до 34 років і від 50 до 65 років.

Зазначається також, що із Запорізької області виїхала майже чверть мешканців, а з Києва та Київської області - майже п'ята частина, тоді як із західних областей - менше 10%.

Серед основних причин біженців осісти на новому місці за межами України в ЦЕС назвали затягування війни, позитивне ставлення європейців до українців, перспективи для дітей.

Крім того, тим, хто виїхав за кордон із зони бойових дій, може бути нікуди повертатися, тож повернення залежить від швидкої відбудови їхніх регіонів або надання підтримки для переїзду в інші регіони України.

 

 

 

Теги: #дослідження #біженці

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