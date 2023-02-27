США на початку березня нададуть Україні черговий транш допомоги для відновлення енергосектора

США вже на початку березня цього року надішлють до України третій транш допомоги енергетичному сектору у вигляді обладнання, повідомила міністр енергетики Дженніфер Ґренхолм в інтерв'ю "Голосу Америки".

Вона не уточнила обсяги майбутньої допомоги, але висловила захоплення оперативністю залучення вже наданої допомоги для відновлення роботи енергосистеми.

"Нас вражає, як швидко українці залучають те, що ми надсилаємо, щоб відновити роботу енергосистеми якнайшвидше. Стійкість та швидке виконання завдань людьми, які працюють над відновленням електромереж, захоплюють дух", – поділилася враженнями глава Міненерго США.

Натомість Ґренхолм підтвердила, що її країна підтримує прагнення української сторони побудувати нову модель енергетичної системи, основою якої буде чиста енергія та децентралізація. Внаслідок цього допоможе досягти ключової мети – енергонезалежність України як невід'ємної складової національної безпеки.

"Я знаю, що президент Володимир Зеленський висловив бажання мати іншу мережу електропостачання – розподілену. Вона працює на чистій енергії, але не настільки централізована, щоб бути мішенню. Це надихає і це те, над чим ми хочемо працювати з Україною", – поділилася планами міністр.

За її словами, Головна науково-дослідна лабораторія в США із відновлюваної енергетики та енергоефективності, що розробляє "дорожні карти" для країн, зацікавлених у переході на 100% чисту енергію, готова до роботи з українською стороною.

Ґренхолм повідомила, що постійно перебуває в контакті з міністром енергетики України Германом Галущенком та відчуває прагнення української сторони до постійної співпраці та реалізації відповідних планів.

Як повідомлялося, наприкінці січня поточного року Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) ухвалило рішення виділити $125 млн на підтримку України в енергетичній сфері. Ці кошти будуть спрямовані на закупівлю життєво важливого обладнання, включно із додатковими газовими турбінами, високовольтними автотрансформаторами, обладнанням для ремонту розподільчих підстанцій та резервне живлення для водопостачання та електропостачання Києва.

У жовтні 2022 року, як повідомила глава USAID Саманта Пауєр під час візиту до України, США вирішили надати екстрену допомогу в розмірі $55 млн інвестування в інфраструктуру опалення України, щоб допомогти підготуватися до зими в умовах жорстокої війни РФ.