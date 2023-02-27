Економіка

10:26 27.02.2023

Більшість українських ветеранів хочуть мати власний бізнес - опитування

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Більшість українських ветеранів хочуть мати власний бізнес - опитування

Більшість українських ветеранів (63,6%) хотіли б відкрити власну справу. Ще 6,2% опитаних уже мають власний бізнес, свідчать результати опитування, проведеного Українським ветеранським фондом серед ветеранів у рамках дослідження "Портрет ветерана. Блок: "Потреби ветеранів".

Ще 15,1% ветеранів заявили, що не хочуть займатися підприємницькою діяльністю і ще 15,1% стверджують, що хотіли б бути найманими працівниками.

"Результати онлайн-опитування показали, що для ветеранів проблема з пошуком роботи є, але не найвагоміша. Однак цифра, що 63,6% опитаних кажуть, що хочуть розвивати власну справу, - свідчить про потенціал розвитку підприємницьких ініціатив. Український ветеранський фонд реалізує програми з фінансування ветеранського бізнесу. На сьогодні вже 190 ветеранських підприємницьких ініціатив отримали мікро- та макрофінансування. У квітні стартують нові програми фінансової підтримки для підприємців-ветеранів. Також Фонд аналізує сфери діяльності та проблеми ветеранського бізнесу щодо впровадження відповідних змін. Адже ми працюємо для ветеранів і вся наша діяльність про ветеранів. Саме тому ми проводимо велику кількість аналітики, щоб розуміти потреби ветеранів", - заявила перший заступник виконавчого директора Фонду Руслана Величко-Трифонюк.

Опитування було проведено з 6 до 12 лютого 2023 року і передбачало збір первинних даних щодо потреб теперішніх і майбутніх ветеранів та ветеранок. Інструмент - анонімне онлайн-анкетування, тому вимоги щодо вибірки не встановлювалися. В опитуванні взяли участь 1247 респондентів від 18 років.

"Це вже друге онлайн-опитування в межах серії досліджень "Портрет ветерана" (попереднє було в серпні 2022 року), де ми вивчаємо двовимірно питання і спостерігаємо зміни: соціологія демонструє настрої суспільства, а опитування ветеранів - очікування, прагнення та структуру ветеранської спільноти. На базі цих даних ми будуємо свої програми, а також надаємо інформацію для створення ефективних рішень щодо ветеранських політик і у короткій перспективі, і в стратегічному плануванні", - прокоментувала виконавчий директор Українського ветеранського фонду Наталія Калмикова.

Теги: #опитування #ветерани #бізнес

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