"Укренерго" констатує відсутність дефіциту е/е на неділю і зниження споживання порівняно із суботою

Дефіцит потужності в енергосистемі на неділю відсутній і наразі не прогнозується, споживання нижче за показники суботи, повідомила НЕК "Укренерго".

Згідно з її щоденним оновленням у телеграм-каналі, через відсутність дефіциту ліміти споживання областям не доводили, але в разі зміни ситуації в енергосистемі та різкого зростання споживання застосування відключень можливе.

У НЕК зазначили, що працюють усі види електростанцій, імпорт незначний.

Крім того, в "Укренерго" зазначили, що вчора енергетикам вдалося зменшити обсяг мережевих обмежень в Одесі та Одеському районі, але в місті все ще діють відключення за графіком.

ДТЕК у своєму телеграм-каналі в неділю також зазначила, що в Одесі та Одеському районі продовжуватимуть діяти графіки стабілізаційних відключень через мережеві обмеження.

Водночас "ДТЕК Одеські електромережі" у Facebook попередили, що вранці 27 лютого енергетики проводитимуть перепідключення високовольтного обладнання, що допоможе надалі усунути мережеві обмеження для Одеси й Одеського району.

"У період з 04.00 до 05.00 можливі перерви в електропостачанні в Приморському та Київському районах міста", - йдеться в повідомленні.

Низка обленерго, зокрема, "Прикарпаттяобленерго", "Запоріжжяобленерго", "Полтаваобленерго", "Сумиобленерго", "Чернівціобленерго", а також ДТЕК щодо своїх операторів на неділю анонсували день безлімітного споживання електроенергії - 15-й день поспіль.

Як повідомлялося з посиланням на голову НЕК "Укренерго" Володимира Кудрицького, енергопостачання Одеси з вечора суботи покращилося завдяки завершенню відновлювальних робіт.

"Від сьогоднішнього вечора в Одесі більше світла. Дякую моїм колегам за тижні наполегливої праці над складними пошкодженнями після ракетних і дронових атак. Користуйтеся дбайливо", - написав він у суботу у Facebook.

"Укренерго" 4 лютого повідомило про масштабну аварію в магістральній мережі на Одещині, що сталася через відмову обладнання, яке неодноразово відновлювали після російських атак. Мережевий оператор попередив про триваліші обмеження електропостачання Одеси та прилеглих районів.

Одеса та Одеський район останніми днями були серед нечисленних регіонів, де енергопостачання лімітувалося, тоді як у решті України останні два тижні ситуація відносно стабільна.