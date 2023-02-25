"Укргазвидобування" отримало понад 62 тонни обладнання зі Швеції
Міністерство енергетики України передало АТ "Укргазвидобування" від шведських партнерів партію енергетичного обладнання загальною вагою понад 62 тонни, що містить потужні генератори та накопичувачі електроенергії, повідомляють у телеграм-каналі відомства в суботу.
"Дякуємо Швеції за постійну допомогу енергосектору України. Передане обладнання вкрай важливе на сьогодні, воно сприятиме стабільній роботі газовидобувних потужностей і допоможе у відновленні енергетичної інфраструктури, яка вже рік під прицілом ворога", - зазначив глава Міненерго Герман Галущенко.
У відомстві зазначили, що Швеція активно підтримує Україну у відновленні об‘єктів енергетичної інфраструктури й загалом від початку повномасштабного вторгнення Росії вона передала понад 665 тонн енергетичного обладнання та матеріалів.