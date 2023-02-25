Економіка

08:20 25.02.2023

Чистий продаж НБУ цього тижня знизився до $595,5 млн

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Чистий продаж НБУ цього тижня знизився до $595,5 млн

Чистий продаж доларів Національним банком України (НБУ) цього тижня знизився до $595,5 млн із $655,7 млн тижнем раніше.

Згідно з інформацією Нацбанку на його сайті, з 20 до 24 лютого 2023 року він придбав $9,7 млн, що відповідає звичайним обсягам купівлі в період війни, тоді як продав $605,2 млн порівняно із $660,6 млн тижнем раніше.

На готівковому ринку долар за підсумками тижня подешевшав ще приблизно на 0,17 грн - до близько 39,65 грн/$1. Востаннє так дешево долар коштував нетривалий час наприкінці жовтня минулого року, а до цього - на початку серпня.

Загалом від початку цього року НБУ придбав на ринку $54,4 млн, тоді як продав $5 млрд 458,9 млн.

Як повідомлялося, обсяг інтервенцій Нацбанку в січні дещо знизився порівняно з груднем - до $3,08 млрд із $3,16 млрд, що більше за показники листопада і жовтня - відповідно $1,57 млрд і $2,03 млрд.

Водночас завдяки валютним надходженням від міжнародних партнерів, що перевищили інтервенції НБУ з продажу валюти для підтримки фіксованого курсу, міжнародні резерви Нацбанку в грудні зросли на 1,9%, або на $536,4 млн, а в січні збільшилися ще на 5%, або на $1,4 млрд - до $29,922 млрд.

 

 

Теги: #нбу #інтервенції

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