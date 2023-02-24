Економіка

20:25 24.02.2023

Рада уточнила розрахунок експортного мита на вторсировину, щоб уникнути її вивезення за заниженими ставками

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Верховна Рада схвалила в другому читанні законопроєкт №8274, який унеможливить або значно ускладнить вивезення вторинної сировини з України, штучно занижуючи розмір мита.

Як повідомив заступник голови комітету ВР з питань економічного розвитку Дмитро Кисилевський у фейсбуці, цьому допоможе схвалений парламентом у другому читанні зазначений законопроєкт, співавтором якого він є.

Згідно з документом, для видів сировини, на які встановлено вивізне мито у відсотках, розмір мита визначатиметься на основі котирувань на відповідні товари на міжнародних товарних біржах.

За словами Кисилевського, зараз нечесні ділки зазначають у митних документах занижену вартість сировини, іноді - в 10 разів. Наприклад, тонна брухту міді коштує близько $10 тис., а ціну зазначають $1 тис., і мито сплачують з 1 тис., а не з 10 тис. Таким чином вони викрадають кошти в бюджету (= в армії), а також залишають українські переробні підприємства без сировини. Тільки на прикладі міді втрати бюджету становлять до 2 млрд грн. на рік.

Адвалорні (відсоткові) ставки вивізного мита в Україні встановлено на насіння олійних культур, брухт кольорових металів і шкіряну сировину. Згідно з наявними даними, понад 70% таких товарів вивозяться за заниженими цінами, зазначає депутат.

Тепер, якщо в документах зазначено вартість, нижчу від котирувань на міжнародних біржах, для розрахунку мита братиметься ціна біржі, а не те, що "намалювали" в митних документах.

"Така норма діятиме до кінця 2025 року. І якщо вона покаже свою ефективність, я пропонуватиму зробити її безстроковою. Сьогоднішнє рішення Ради також є важливим кроком для того, щоб українські переробні підприємства могли купити достатню кількість сировини для роботи. Підприємства, які дають роботу українцям, платять податки до українського бюджету, не стикалися з дефіцитом або подорожчанням сировини тільки тому, що спритні ділки за фіктивними цінами й, імовірно, за мовчазної згоди митниці вивозять цю сировину в обманний спосіб", - пояснює парламентарій.

Він наголосив, що політика розвитку переробної промисловості та обмеження сировинного експорту на користь виробництва й експорту товарів із більшою доданою вартістю та високотехнологічних товарів має стати частиною нової економічної стратегії. Її Україна потребує і зараз, в умовах війни, і в майбутньому, коли справа дійде до масштабного відновлення країни.

"Чекаємо підписання ухваленого закону президентом. Продовжуємо роботу з реалізації плану відновлення переробної промисловості", - резюмує Кисилевський.

 

 

 

Теги: #експорт #мита #вторсировина #уточнення

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